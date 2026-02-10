Orbán Viktor: Ha az európaiak meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk

Európai Unió;választás;Ukrajna;Orbán Viktor;

Szerinte nem lehet beengedni Ukrajnát az Európai Unióba.

Ukrajna uniós csatlakozása gazdasági kockázatot jelentene Magyarország számára - jelentette ki egy keddi videóban a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezzel arra a Politico-cikkre reagált, amelyről korábban mi is írtunk. A lap értesülései szerint akár már részlegesen uniós tag lehetne Ukrajna, ám komoly problémát jelent a magyar kormányfő ellenállása. Éppen ezért Brüsszelben reménykednek, hogy a Tisza Párt esetleges győzelmével változhat a magyar hozzáállás. Amennyiben a Fidesz nyer, akkor akár a magyar vétó elvétele is szóba jöhet.

A miniszterelnök szerint Balmazújvárosban kiderült az igazság, nem kell Ukrajna gyors uniós csatlakozásától tartani. Ám amennyiben nem az általa „nemzetinek” nevezett oldal ad kormányt Magyarországon, akkor - ha beengedik az Unióba Ukrajnát, tönkreteszik a magyar (mező)gazdaságot. „Hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk, nekünk Magyarországgal kell foglalkoznunk” - mondta. Megjegyezte, nem lehet Ukrajnát beengedni az EU-ba, mert ennél élesebben ez nem is állhatna szemben. „Röviden ez úgy van, hogy majd idetelefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy ja woll. Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy nein danke. Ez a különbség” - fogalmazott Orbán Viktor.