A meleg otthona, avagy a megfontolt fatüzelés fogásai

fatüzelés;

2026-02-13 14:00:00 CET

Amikor az első komolyabb fagyos reggelen vacogtató időjárásra ébredünk és a fák alatt ropog a deres fű lépteink alatt, valami egészen ősi érzés ébred bennünk. A tél nemcsak évszak, hanem állapot: lassulás, befelé fordulás, felkészülés. Ilyenkor válik igazán fontossá az otthon melege – és vele együtt a fűtés kérdése. Magyarországon sok háztartásban ma is a fa jelenti a meleget, a biztonságot, a téli esték hangulatát.

A fűtés elsőre praktikus kérdésnek tűnik: mivel, mennyibe kerül, mennyire hatékony. De ha jobban belegondolunk, a fűtés életminőséget határoz meg: hogyan érezzük magunkat otthon, mennyire egészséges a környezetünk, illetve hogyan viszonyulunk a télhez. A fűtésszezon Magyarországon általában októbertől áprilisig tart, de az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb. Van, hogy már szeptemberben begyújtunk, máskor februárban is enyhe napok jönnek. Ez a változékonyság még inkább előtérbe helyezi az alkalmazkodóképességet – és itt jön képbe a fa, mint rugalmas, kézzel szabályozható fűtőanyag.

Több, mint rezsikérdés

A fatüzelés évezredek óta kíséri az embert, és a vidéki Magyarországon máig élő hagyomány. Sok családban a tűzrakás tudása generációról generációra száll: hogyan kell hasogatni, mikor „jó” a fa, hogyan kell begyújtani úgy, hogy ne füstöljön. A tűz ugyanakkor nemcsak hőt ad, hanem látványt, hangot, illatot is. A pattogó rönkök, a narancssárga lángok olyan élményt nyújtanak, amit egy radiátor sosem fog. Ez az élmény sokak számára a tél egyik legfontosabb pozitívuma.

A kemény lombos fafajok, mint például a tölgy, a bükk, a gyertyán, vagy az akác – lassabban égnek, magasabb a fűtőértékük. A puhább fák gyorsabban elégnek, inkább begyújtásra alkalmasak. Ha fával fűtünk, érdemes figyelembe venni, hogy az egyes fajtáknak mekkora a fűtőértéke. Ennek fényében a Legjobb fűtőértékű fajták a gyertyán, a bükk, a kőris, a tölgy, az akác és a cser, fűtőértékük 15-18 megajoule (MJ) körül van kilogrammonként. Ezt követi a gyümölcsfák (13-14), majd a nyír, az éger, a nyár és a fenyők (13 alatti) fűtőértéke. A vékonyabb kérgű fajok, mint például a bükk, nagyobb hatékonysággal égnek, mint a tölgy vagy az akác.

Legalább ilyen fontos a szárítás. A frissen vágott fa nedvességtartalma magas, rosszul ég, füstöl, és kormosítja a kéményt. A megfelelően szárított tűzifa legalább egy-két évet szárad, amelynek következményeként nedvességtartalma 20 százalék alá csökken. Nekünk külön fatároló fészerben van otthon a tűzifa, és általában akácot szoktunk venni. Többen is úgy spórolnak az árakon, hogy Erdélyből vesznek fát, amit rönkfaként pakolnak le a vonatról az állomásokon.