A Tisza Párt és a szex: máris híres lett a bekamerázott szoba

2026-02-11 19:20:00 CET

Mindenki tűkön ülve várja az állítólagos videót.

Két éve indult minden. Két éve ott álltam a Partizán stúdiója előtt. (…) Sejtettem, mi vár rám, ha bemegyek és beszélek. De miután ránéztem a három gyerekem fényképére a telefonomon, elindultam felfele a lépcsőn. Úgy voltam vele, hogy bármit is tesznek velem, nem fogom hagyni, hogy a fiaim egy elrabolt országban egy családi maffia uralma alatt éljenek – írta ki szerdán a Facebook-oldalára Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, visszaemlékezve, hogy 2024. február 11-én a Partizánnak adott interjújával vette kezdetét valódi közéleti szereplése. Bár Magyar Péter ekkor még rossz viccnek nyilvánította, hogy politikai karrierbe kezdjen, a 2024. február 16-i budapesti influenszer-tüntetés nyomán megváltoztatta a döntését, hogy a legnagyobb ellenzéki erő, a Tisza Párt elnökévé avanzsáljon. „Már csak 60 nap van vissza a sorsdöntő választásig. Két éve elképzelhetetlen volt, most pedig itt állunk a győzelem kapujában” – jegyezte meg.

Magyar Péter szerint nem véletlen, hogy kedden élesedett egy honlap, mely Radnai Márk nevét viseli, noha a Tisza Párt alelnökének semmi köze hozzá, a domaint még 2024 végén foglalta le egy magánszemély. (Azt egyelőre nem tudni, hogy ki az illető). A párt elnöke és Radnai Márk szerint az időzítés annak szól, hogy a pártelnök két éve ment be a Partizán stúdiójába, a Fidesz pedig második évfordulón akarják elindítani az eddig elképzelhetetlennek tartott orosz típusú, lejárató hadjáratot. Magyar Péter úgy vélte, egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni róla, melyen akkori barátnőjével látható intim együttlét közben, Radnai Márk szerint viszont ő lesz a felvételen, míg akadnak olyan vélekedések, hogy egy orgiáról készült felvétel jelenik majd meg, amin mindketten szerepelnek. A honlapon egyelőre csak a Coming Soon felirat szerepel a szoba egyik felső sarkában elhelyezett térfigyelő kamera felvételével.

A fotó villámgyorsan megihlette az online népművészet művelőit, akiknek mémjein feltűnik Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Szájer József, Semjén Zsolt, vagy épp Bese Gergő egykori fideszes sztárpap. Vannak olyan együttesek is, amelyek az egyelőre ismeretlen szobában „ülve” reklámozzák magukat, de feltűntek már kutyák és zebra is (utóbbi célzás a rezsire és Orbán Viktorral egy radiátorral együtt) a szobában. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester megjegyezte: „Ez verhette ki a biztosítékot a Fideszben: értesülések szerint nagykorú és női érintettje is van a most kirobbanni készülő botránynak”.

Az, hogy Magyar Péterről vagy Radnai Márkról rejtett kamerával szexvideó készült, önmagában nem hír, a Tisza Párt elnöke már 2025 áprilisában beszélt arról, hogy kap olyan üzeneteket, hogy majd szexvideókat hoznak nyilvánosságra, de nem fog megijedni. A Tisza Párt akkori közleménye szerint Magyar Péter több üzenetet is kapott közvetve és közvetlenül is, amelyben szexvideók nyilvánosságra hozatalával fenyegették és zsarolták.