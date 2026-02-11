mérgezés;látogatás;Göd;kérdések;EP-képviselő;cégvezetők;Magyar Péter;Samsung SDI;

2026-02-11 18:45:00 CET

Magyar Péter személyesen Gödön akarja kérdezni a Samsung SDI-gyár vezetőit a mérgezésről

A Tisza Párt elnöke az üzem területét is megtekintené, és ahogy mondta, a teljes igazságról tájékoztatná a magyarokat.