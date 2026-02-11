Magyar Péter személyesen Gödön akarja kérdezni a Samsung SDI-gyár vezetőit a mérgezésről

Azonnali válaszokat várok a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár vezetőitől és a magyar kormánytól az alábbi kérdésekre. Európai Parlamenti képviselőként személyesen fogok tájékozódni az üzemben – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter. A poszthoz mellékelt videójában a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy sürgős találkozót kezdeményez a gyár vezetőivel.
Magyar Péter fel is sorolta, hogy a vezetőktől, egyben az Orbán-kormánytól konkrétan milyen kérdésekre vár választ:
Igazak-e a sajtóban megjelent megdöbbentő egészségügyi határérték-túllépések?
Hány ember volt és van kitéve súlyos egészségkárosodásnak az üzemben?
Igaz-e, hogy már a gyár építésekor is figyelmeztették a beruházót, hogy a tervek, különösen a légtisztító berendezésre vonatkozóak, nem megfelelőek?
Hányszor, és milyen mennyiségben kerültek súlyosan rákkeltő nehézfémek a munkatérbe és a gyáron kívüli területre?
Hányszor, és milyen mennyiségben került az üzem területéről a csatornarendszerbe és a felszíni vizekbe NMP magzatkárosító anyag?
Tájékoztatta-e az üzem vezetése az Orbán-kormány bármely tagját az egészségügyi határérték-túllépésekről, és a nyilvánvaló szabálytalanságokról?
Hányszor, és milyen rendszerességgel találkozott az üzem dél-koreai vezetője Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel? Hány alkalommal találkoztak négyszemközt?
Igaz-e, hogy 2023 elején az üzem tűzoltó berendezéséből 13 köbméter szennyezett víz került a csatornarendszerbe, aminek következményeként a környékbeli településeken habzottak a csatornák, és tönkrement a Dunakeszin található szennyvíztisztító telep biológiai tisztítóegysége?
Igaz-e, hogy az üzemben 2021-ben történt munkahelyi baleset után az érintett gyártósor szoftverét a hatóságok tudta nélkül módosították?
Igaz-e, hogy a hatósági szemle és a holttest elszállítása után azonnal újra akarták indítani a gépsort, de az ott dolgozók nem voltak hajlandók felvenni a munkát?
Igaz-e., hogy 2018-ban tíz munkavállaló súlyos nitrogénmérgezésben elájult az üzemben? Mi volt a mérgezés pontos kiváltó oka? Tervezési, kivitelezési vagy üzemeltetési hiba okozta-e?
Igazak-e azok a hírek, hogy az üzem 2021-es bővítésekor már a szükséges hatósági engedélyek hiányában is folyt a termelés egy sürgős BMW-megrendelés miatt, amikor a hatóságok ellenőrizték az üzemet, azelőtt kiürítették az érintett gyártócsarnokot, mintha ott még nem folyna termelés?
Igaz-e, hogy a Samsung SDI vezetésének menedzsmentvacsoráit a Matolcsy-körhöz köthető Felix luxusétteremben kellett megtartani?
Igaz-e, hogy a Samsung SDI 5 milliárd forint közpénzt kapott kutatásfejlesztésre a magyar kormánytól, de ilyen tevékenység ténylegesen nem folyik az üzemben, és ezeket a forrásokat kapacitásbővítésre és hatékonyságnövelésre használták fel?
Igaz-e, hogy az üzemet a Rogán Antalhoz köthető Valton Security védi?
Igaz-e, hogy az üzemet a Pintér Sándorhoz köthető cégek takarítják?
Igaz-e, hogy az üzemben dolgozó többezer ázsiai vendégmunkás behozatalát kizárólag NER-hez köthető cégek végzik? Pontosan mi a magyar munkavállalók aránya a Samsung SDI-nál?
Igaz-e, hogy 2022-ben a 7500 munkavállaló több mint a fele ukrán állampolgár volt?
Igaz-e, hogy 2017 második felében felrobbant a katódszállító az üzemben?
Tudomása volt-e a cég bármelyik vezetőjének arról, hogy titkosszolgálati megfigyelést rendelt el a magyar kormány az üzem területén?
A cég bármely vezetője vagy Szijjártó Péter korábbi helyettesének az embere, Paplanos Péter lobbizott-e a magyar kormány bármely tagjánál azért, hogy az egyértelmű szabálytalanságok, üzemi balesetek és egészségügyi határérték-túllépések ellenére se függesszék fel a magyar hatóságok az üzem működését?
Milyen munkakörben dolgozik a cégnél Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi helyettese, Szabó László? Hetente hányszor tartózkodik Szabó László az üzem területén?
Fizettek-e a cég vezetői kenőpénzt az üzem nyitvatartásáért cserébe a magyar kormány tagjainak vagy az illetékes magyar hatóságok vezetőinek?
A magyar államtól kapott több száz milliárd forintos támogatásból mennyit és kinek kellett visszaosztani az Orbán-kormányhoz közel álló szereplőknek?
Hány napig tarthatna nyitva a Samsung SDI akkumulátorgyára Dél-Koreában, ha nem felelne meg az ottani szigorú jogszabályi előírásoknak?
Utóbbit, ahogy mondta, bónuszkérésnek szánta a Samung SDI gödi gyárának vezetői számára.
Magyar Péter végül közölte, hogy a fenti kérdésekre várja a haladéktalan választ a magyar emberek nevében.Elindították a nyomozást a mindent és mindenkit mérgező gödi akkugyár ügyébenAz Európai Bizottsághoz fordul Dobrev Klára a gödi Samsung SDI-gyár ügyében, akár büntetőeljárás elindítását várja az Ursula von der Leyentől
– Kérem a cég vezetőit, tegyék lehetővé, hogy az üzem területét európai parlamenti képviselőként megtekinthessem, és a továbbiakban felmerülő kérdésekre is választ kaphassak, és azokról tájékoztathassam a magyar közvéleményt – tette hozzá a Tisza Párt elnöke aki szerint ugyanis a magyar embereknek joguk van tudni az igazságot.Rákot, idegrendszeri károsodást és tüdőfibrózist is okozhat a Samsung SDI gödi gyárában elszabadult mérgező porMinden előírásnak megfelel a gödi akkugyár a Samsung szerintTitkosszolgálati megfigyelés alá vonták néhány éve a gödi akkugyárat a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt