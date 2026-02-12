Tévécsatorna olcsón eladó – jósolta Magyar Péter az ATV-nek

fenyegetés;ATV;parlamenti választás;Magyar Péter;

2026-02-12 05:50:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint a csatorna a 2026. április 12-i parlamenti választás után feleslegessé válik. Megkérdeztük, mely sajtóorgánumok számítsanak még arra, hogy feleslegessé válnak.

Egy korábban már kiadott közleményen túl az ATV nem kíván kommentárt fűzni ahhoz, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke állítólag megfenyegette a kereskedelmi televíziót.

A NER-közeli YouTube-csatorna, az Öt keddi adásában Hont András publicista mesélte, hogy Magyar Péter interjút adott Rónai Egonnak, amikor az az ATV aulájában zajló felújítás láttán elkezdett arról érdeklődni, hogy minek az egész. Akkor még 68 nap volt hátra a 2026. április 12-i parlamenti választásig, Magyar Péter pedig azt mondta, hogy teljesen felesleges erre a 68 napra, hiszen ezt az egész funkciót átveszi majd a köztévé, ATV-re semmi szükség nem lesz, az nagyon olcsón eladó válik. – Mindezt úgy, hogy az emberen már rajta volt a mikroport, tehát nem csupán több kolléga, aki őt kísérte hallgatta végig, hanem a teljes vezérlő is, ahogy éppen megfenyegette őket, illetve az egész munkahelyüket bezárással fenyegette – szörnyülködött Hont András, ami után a Mandiner is sietve fenyegetésként tálalta Magyar Péter megjegyzését.

A Népszava Németh S. Szilárdhoz, az ATV elnök-vezérigazgatójához fordult, kérte erről az állításról a csatorna hivatalos állásfoglalását. Kérdésünkre a csatorna sajtóosztálya a ugyanazt válaszolta, mint a Mandinernek: „Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat.” Újabb, már konkrétabb kérdésünkre, hogy mi a véleménye az ATV-nek arról, hogy Magyar Péter állítása szerint az ő hatalomra kerülése estén az ATV-re nem lesz szükség; olcsón eladóvá válik azt válaszolták, hogy nem kívánnak további kommentárt hozzáfűzni Magyar Péter szavaihoz.

Az ATV reakciója után kértük a Tisza Párt sajtóosztályának állásfoglalását is; továbbá feltettük azt a kérdést, hogy mely sajtóorgánumok számítsanak még arra, hogy a választás után feleslegessé, olcsón eladóvá válnak. Választ egyelőre nem kaptunk, amint érkezik, új cikket írunk.