Rendkívüli kárrendezésről döntött az Orbán-kormány a Bászna Gabona károsultjai ügyében

2026-01-27 09:56:00 CET

A károkat 30 napon belül be kell jelenteni.

Rendkívüli állami segítséget kapnak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai, a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a cél az, hogy az agrárcég pénzügyi helyzetének megrendülése ne vigye csődbe a terményüket részére értékesítő kis- és középbirtokon termelőket is – vette észre a 24.hu.

Az Orbán-kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva ezúttal a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt írta felül a rendeletével. A végrehajtás alá került agrárcég miatt károsult gazdáknak az állam méltányossági alapú rendkívüli kárrendezést nyújt. „Az állami kárrendezés során kifizethető juttatás összege megegyezik a követelésnek kötbért, kamatot, késedelmi kamatot vagy a beszedéséhez kapcsolódó egyéb költséget nem tartalmazó, a BÁSZNA Gabona Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meg nem fizetett összegével” – áll a dokumentumban.

Juttatásra jogosult az, akinek Kósa Lajos rokonának cégével szemben

követelése áll fenn,

a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igénye áll fenn,

olyan követelése áll fenn, amelynek érvényesítése iránt polgári eljárás van folyamatban.

Nem jogosult a kárrendezésre az, aki a Bászna Gabona Zrt. vagy kapcsolt vállalkozásának részvényese vagy tagja volt a 2025. és 2026. évek valamelyikében.

A kárrendezés iránti kérelmeket a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bírálja el. Az Orbán Viktor kormányfő által aláírt rendelet hatályba lépett, és

a károkat 30 napon belül kell bejelenteni. A határidő jogvesztő, tehát utána elesnek a kártalanítástól.

A károsultnak vagy törvényes képviselőjének a kérelemmel egyidejűleg, büntetőjogi felelőssége tudatában tett teljes bizonyító erejű magánokiratban kell nyilatkozni arról, hogy

a szerződésben foglalt kötelezettségeit ő teljesítette, míg a Bászna Gabona nem,

és az elszámolás alapján mekkora a követelése.

A Bászna Gabona képviselője a Kamara, a NAV vagy a kincstár megkeresésére 8 napon belül köteles adatot szolgáltatni vagy nyilatkozatot tenni. Az állami kárrendezés igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi károsultnál hatósági ellenőrzés keretében utólagosan vizsgálja a NAV. Jogosulatlan kifizetés esetén a pénzt a kárrendezés késedelmi kamattal növelt összegével fizettetik vissza.