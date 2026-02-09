Sikkasztás gyanúja miatt kihallgatták a Bászna-Gabona képviselőjét

sikkasztás;Bászna Gabona;

2026-02-09 13:52:00 CET

A cég több szálon is kötődik Kósa Lajoshoz.

Sikkasztás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a Bászna-Gabona képviselőjét - közölte egy hétfői tájékoztatásában a rendőrség.

Mint a meglehetősen szűkszavú tájékoztatásban írták, az eljárást személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett saját hatáskörben folytatja.

A Bászna Gabonát 2018-ban hozták létre, és sok szálon kötődik Kósa Lajoshoz, a Fidesz kelet-magyarországi erős emberéhez. Kezdetben 40 százalékban tulajdonos volt Kósa testvére, Kósa Karolina Éva, aki 2021-ben szállt ki a cégből, illetve egy cégen keresztül közvetett tulajdonos volt Kósa édesanyja is. A mostani tulajdonos-vezérigazgató Szilágyi Gábor az édesapja révén távoli rokona Kósa Lajosnak. A fideszes politikushoz köti a céget, hogy a jogi ügyeit az a Fiák István - majd az ő ügyvédi társulása - intézte, aki Kósa ügyvédjeként dolgozott, illetve az övé volt a 2023-ban recski földomlást okozó andezitbánya. A 2018-ban mindössze 5 milliós tőkével alakult cég már néhány hónappal később több száz milliós silórendszert kezdett építeni, amit 500 millió forintos állami hitel segített.

Időközben Orbán Viktor stratégiailag kiemelt jelentőségű felszámolási eljárássá minősítette a Bászna-Gabona felszámolását. Az indoklás szerint a kormány agrárpolitikai és gazdasági szempontokat mérlegelve megállapította, hogy a Bászna Gabona Zrt. adósságainak rendezéséhez és a hitelezőkkel való megegyezéséhez kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik.

A Bászna Gabona Zrt.-vel szembeni követelésállomány a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetség (MOSZ) ismeretei szerint meghaladja a tízmilliárd forintot - ennek jelentős része termelői követelés. A cég fizetési gondjai gazdákat, vevőket és finanszírozókat egyaránt bizonytalanságba sodortak, és közraktári zárolások is indultak. A társaság nyakig ül az adósságban, és bár felszámolási eljárás nem, végrehajtás indult a céggel szemben.