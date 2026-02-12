Megnevezték a Tumbler Ride-i iskolai vérfürdő elkövetőjét

Kanada;elkövető;iskolai lövöldözés;

2026-02-12 07:05:00 CET

A mentális problémákkal küzdő 18 éves nő, a férfiként született Jesse Van Rootselaar lövöldözött a Brit Columbia tartománybeli Tumbler Ridge iskolájában, mielőtt magával is végzett volna. Indítékáról egyelőre nem tudni.

Mentális problémákkal küszködő 18 éves nőként azonosította a kanadai rendőrség a Brit Columbia tartomány Tumbler Ridge-i iskolájában a friss adatok szerint nyolc ember életét kioltó lövöldözőt. A Jesse Van Rootselaar néven azonosított gyilkos kedden a tettét követően önkezűleg vetett véget életének, indítékát továbbra is homály fedi.

Dwayne McDonald kanadai rendőrfőnök-helyettes, Brit Columbia tartomány rendőrségének parancsnoka sajtótájékoztatóján közölte, hogy „a rendőrség az elmúlt években több alkalommal is kiment a (család) lakóhelyére, hogy foglalkozzon a gyanúsított mentális egészségével kapcsolatos aggályokkal.

McDonald szerint a férfiként született Jesse Van Rootselaar, aki hat éve kezdte el magát nőként azonosítani, először 39 éves anyjával, majd 11 éves mostohatestvérével végzett a családi házukban. Ezután az iskolába ment, ahol lelőtt egy 39 éves tanárnőt, három 12 éves diáklányt, valamint egy 12 és egy 13 éves fiú diákot. „Úgy véljük, a gyanúsított egyedül cselekedett, túl korai lenne még az indítékról találgatni” – tette hozzá Dwayne McDonald.

A kórházba szállított 25 sebesült közül ketten életveszélyes állapotban vannak. A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge több mint 1000 kilométerre északra fekszik Vancouvertől, Alberta tartomány határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint a Tumbler Ridge-i középiskolában 175 diák tanul.

A történtek miatt Mark Carney kanadai miniszterelnök elhalasztotta a szerdára Halifaxba tervezett bejelentést egy új védelmi ipari stratégiáról, valamint németországi utazását a müncheni biztonsági konferenciára. – Túl fogjuk tenni magunkat ezen. Tanulni fogunk belőle” – mondta. A világ számos vezető politikusa is részvétét nyilvánította. III. Károly brit uralkodó, aki egyben Kanada államfője is úgy fogalmazott, hogy „mélyen megrázta és elszomorította”, ami történt. A tragédia miatt a kanadai kormányzati épületeken egy héten át félárbocra eresztve tartják a zászlókat.