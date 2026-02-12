Magyar Péter: Lázár János nem véletlenül ideges – Videó!

Videó;Lázár János;elszámoltatás;kormányváltás;Magyar Péter;

2026-02-12 09:00:00 CET

Ha jön a kormányváltás, jön az elszámoltatás.

Magyar Péter jó jogásznak tartja magát, de neki is nehéz lenne bebizonyítani, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter vagyona adózott jövedelemből származik – jelentette ki a Tisza Párt elnöke abban a miniinterjúban. amelyet szerdán adott a Népszavának Bicskén, az ellenzéki politikai alakulat kampánynyitó rendezvényén.

Magyar Pétert arról az elszámoltatásról kérdeztük, amelyre a 2026. április 12-i parlamenti választás után remélt kormányváltás után indítana el. Szerinte Lázár János eleve a világ legkönnyebben ellenőrizhető figurája, hiszen világéletében a közből élt, nála lesz a legegyszerűbb a vagyonosodási vizsgálat 20 évre visszamenőleg. Ha be tudja bizonyítani, hogy az a több tíz milliárd forintos vagyon, amelyik az ő nevén van, adózott jövedelemből származik, akkor megtartja, ha nem tudja bebizonyítani, akkor nem is fogja megtartani. Lázár János nem véletlenül ideges – fűzte hozzá a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter több mint egy éve, 2025 januárjában arról beszélt, hogy „ezer, kétezer vagy maximum háromezer emberről vagy családról” van szó. Ők milliárdos vagyont halmoztak fel az elmúlt másfél évtizedben. Most a Népszavának azt mondta, elsősorban állami vállalatok vezetőire, politikai kinevezettekre – miniszterekre, államtitkárokra, helyettes államtitkárokra és családtagokra gondol.