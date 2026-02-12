Győri Lázárinfó? Ez a viselkedés elfogadhatatlan

kormányinfó;

2026-02-12 10:47:00 CET

A HírTV következik, arról kérdeztek, mit gondol arról a miniszter, hogy a tiszás Bujdosó Andreának vagyonnyilatkozata szerint több mint 12 ezer Shell-részvénye van, de Kapitány István is rendelkezik ilyen értékpapírokkal. Gulyás Gergely szerint a Shell haszonélvezője volt az energiaárak emelkedésének, Kapitány István is közéjük tartozik. „A Shellnek az is jó lesz, hogyha az orosz energiahordozókról Magyarország leválik, viszont a magyar választóknak rossz lesz, enélkül a rezsicsökkentés nem tartható fenn” – mondta.

Az ukrán fenyegetésekre vonatkozó kérdésre a miniszter azzal válaszolt, hogy a szükséges biztonsági lépések elleni védelem az illetékes hatóságok feladata. – Amíg mi vagyunk kormányon, addig Magyarország nem vesz részt a 90 milliós uniós hitelben – ismételte meg.

A győri Lázárinfóról szólva úgy fogalmazott: – Ez a viselkedés elfogadhatatlan, és az sem helyes, ha valakik áldozatokon, háborún gúnyolódnak, nevetnek. Ízléstelen az, ami történt”. A kárpátaljai kényszersorozásokkal kapcsolatban pedig kifejtette: ha a behívható katonák számát tekintjük a háborúzó felek között, akkor az oroszok felé billen mérleg, miközben a lakosság jó része nem akar a kényszersorozásban részt venni. Ha kényszersorozás történik, és alapvető emberi jogokat vesz semmibe, magyar embereket soroznak be, akkor a magyar állam mindent megtesz azon katonai vezetők szankcionálásáért, akik ebben részt vesznek – fejtette ki.