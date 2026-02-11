Zúgott a „Mocskos Fidesz!”, Lázár János vécékefét kapott a győri fórumán

politika;Fidesz;kampány;Győr;Lázár János;Habony Árpád;

2026-02-11 20:12:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter szerint egy Habony Árpád nem elég.

Ellentüntetők várták az építési és közlekedési minisztert Győrött - derül ki a Telex cikkéből.

Lázár János a városban tartott fórumán nem csak kormánypárti, de ellenzéki érzelműek is megjelentek. Egyikük például egy vécékefét adott a miniszternek, azzal a kéréssel, hogy jutassa el a Külgazdasági és Külügyminisztériumban Gáspár Evelinnek. A tárcavezető megköszönte, majd hozzátette: bárki bármit dolgozik az országban, elismerést érdemel.

Az eseményen felcsendült a „Mocskos Fidesz!” rigmus is. „Hol a pénz?” - hangzott el sokaktól már a kezdet kezdetén, utalva az 1,7 milliárd forintos városi lakáskasszából a Pintér Bence polgármester szerint hiányzó összegre. Erre Fekete Dávid fideszes alpolgármester úgy reagált, hogy az csupán „kampánykamuról” van szó. Lázár János nem adott konkrét választ, mindössze annyit mondott, hogy amennyiben kiderül, hogy a pénz hiányzik, annak büntetőjogi következményei lesznek, ha pedig rendelkezésre áll, akkor Pintér Bencének távoznia kell a posztjáról. Arról a Népszava számolt be elsőként, hogy az ügyben büntetőeljárás indult.

Lázár János szerint az ellenzék uszít és hergel, ami pedig a hangulatot illeti, egy ponton azt is mondta, nem szeretné, hogy a rendőröknek kelljen közbelépniük, aki alkoholt fogyasztott, hagyja el a a fúrumát. – Én több Habony Árpádot szeretnék – válaszolta annak a férfinak, aki azt vetette fel, hogy a Soros György ellen irányuló uszító kampányt Habony Árpád indította útnak. Lázár János saját bevallása szerint évek óta nem találkozott a nem hivatalos miniszterelnöki főtanácsadóval, ugyanakkor hiányzik neki.

A miniszter arról is beszélt, hogy Győr az EU-tól nem számíthat támogatásra, mivel uniós forrás a Győrnél kedvezőtlenebb helyzetű településeknek jut majd. Hozzátette, a város kizárólag magyar pénzre támaszkodhat. Később kijelentette azt is, hogy nem kívánja eltitkolni vagyonát, sem azt, hogy földeket vásárolt, és első földtulajdonát 18 évesen, egy árverésen szerezte meg.