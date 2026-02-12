Magyarország szavazati jogát nem lehet elvenni

kormányinfó;

2026-02-12 10:54:00 CET

A TV2 kérdésére, hogy Ukrajna a nemzetközi fegyverpiacon elérhetővé teszi a drónokat, Gulyás Gergely jelezte, hogy nem tetszik neki a dolog.

Arról is beszélt, az uniós szavazati jogot akkor lehet elvenni, hogyha a szerződésekben leírt tényállás megvalósul, és egyhangúság kell hozzá, és miután legalább három állam ezt nem támogatná, erre nem fog sor kerülni.