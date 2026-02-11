A hollandok beleírták a koalíciós szerződésükbe, hogy ha Orbán Viktor vagy Robert Fico vétózni akar, el kell venni Magyarország és Szlovákia szavazati jogát

Magyarország;Szlovákia;Hollandia;szavazati jog;Európai Tanács;koalíció;

2026-02-11 15:47:00 CET

Az euroszkeptikusnak és renitensnek minősített országok ellenséges holland kormányzati fellépésre számíthatnak.

Megvonná az uniós forrásokat és a szavazati jogot az Európai Tanácsban azoktól az euroszkeptikusnak és renitensnek tartott országoktól az új holland kisebbségi kormány koalíciós megállapodása. A dokumentumban konkrétan megnevezik Magyarországot és Szlovákiát - írja a The Brussels Signal.

A nemzetközi kapcsolatokról - Európáról és a globális kapcsolatokról - szóló fejezetben a a holland koalíció egyértelműen kiáll az Európai Unió mellett, hangsúlyozva, hogy a béke és a biztonság csak az európai szövetségesekkel együtt biztosítható, és hogy az EU a béke és a jólét záloga. Egyúttal deklarálják, hogy az euroszkeptikusnak és renitensnek nyilvánított országok ellenséges holland kormányzati fellépésre számíthatnak.

„Határozottan fellépünk azokkal az országokkal szemben, amelyek aktívan aláássák Európát, például Magyarországgal és Szlovákiával szemben; ezért kezdeményezzük a 7. cikkely szerinti eljárás egyszerűsítését, hogy könnyebb legyen megfosztani az érintett államokat uniós szavazati joguktól”

- olvasható a koalíciós megállapodásban.

Ami az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai kérdéseit illeti, a hollandok az egyhangúságot követelő döntéshozatal megszüntetését javasolják.

A kritikusok közül Derk Jan Eppink újságíró és volt európai parlamenti képviselő, a Farmerek és Polgárok Mozgalma politikusa abszurdnak nevezte a holland koalíciós kormány megállapodásának ezt a részét, és úgy fogalmazott, hogy a koalíció liberális vezetőjéről, Rob Jettenről elnevezett Jetten-koalíció hozzáállása „arrogáns és teljes mértékben kontraproduktív”, a lisszaboni szerződés módosításához és a vétójog megszüntetéséhez egyhangú döntésre van szükség.

Hollandiában a 2025 október 29-i választáson a szociálliberális D66 holtversenyben, 26-26 mandátummal végzett az élen a Geert Wilders fémjelezte Szabadságpárttal (PVV). Koalíciót a valaha volt legfiatalabb holland miniszterelnök, a 38 éves Rob Jetten vezetésével sikerült alakítani január végén. Ebben a D66 mellett a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) és a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) van benne, az összesen 66 képviselői hely azonban tízzel kevesebb annál, amennyi a kormányképes többséggel kellene a hágai parlament 150 fős alsóházában. Hollandia történetében ritka, hogy kisebbségi kormány alakul.

A Brussels Signal NER-közeli portál, 2023-ban alapította Patrick Egan, aki korábban a Fidesznek adott tanácsokat és az Orbán-kormánynak nyújtott nemzetközi kommunikációs szolgáltatásokat. Azt a cégét, a Remedia Europe-ot, amelyik a portál mögött áll, 275 ezer euróval indította útnak, de azt soha nem árulta el – írta meg akkori cikkében a Politico –, a pénz honnan származik.