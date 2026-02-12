Gulyás Gergely: Az oroszok sokkal okosabbak, mint az EU mai vezetői

kormányinfó;

2026-02-12 11:17:00 CET

A Magyar Hírlap arról kérdezett, hogy az Orbán-kormány értékelése szerint az EU bátorítja-e Ukrajnát a Magyarországgal szemben fellépés során. Gulyás Gergely szerint önmagában nem bátorításról beszélhetünk, hanem hogy van egy kézzelfogható, látható megállapodás Brüsszel és Kijev között, hogy mielőbb felvegyék Ukrajnát az Európai Unióba, de Magyarország gátja ennek. A miniszter szerint ha megszűnik az egyhangúság elve a döntéshozatalban, akkor megszűnik az Európai Unió is.

„Az oroszok sokkal okosabbak, mint az EU mai vezetői. Oroszország nem ellenérdekelt az EU gyengítésében, ezért abban sem, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz” – fogalmazott.