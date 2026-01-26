Európai Unió;Oroszország;tárgyalás;Egyesült Államok;Dmitrij Peszkov;orosz-ukrán háború;

Ahogyan az amerikaiak sem.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő vasárnap inkompetensnek nevezte az Európai Unió politikai vezetését az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítések ügyében, ki is zárta a tárgyalásokat Kaja Kallasszal, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. – Vessenek pillantást arra, hogy hogyan lehetne bármit is megvitatni Kaja Kallasszal . Hiszen mi soha semmit nem fogunk vele megvitatni, ahogy az amerikaiak sem. Ez nyilvánvaló - fogalmazott az orosz elnök szóvivője, aki szerint „ez sajnos a hatalmon lévő politikusok degenerálódása Európában”, ettől szenved is a nemzetközi kapcsolatok egész rendszere.

Az EU vezetésében ma nincsenek, mondjuk úgy politikai látnokok. Ezek valamilyen alulképzett, inkompetens funkcionáriusok, akik nem képesek a jövőbe látni és megérteni a ma fennálló koordináta-rendszert - tette hozzá a politikus. Arra a kérdésre, hogy ebben a helyzetben mit lehet tenni, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy az egyetlen megoldás: meg kell várni, amíg Kaja Kallas elmegy.

A Kreml-szóvivő beszélt arról is, hogy szerinte ugyan az európai országok sikerrel megszabadultak az orosz energiahordozóktól való képzelt függőségüktől, de most ezzel az Egyesült Államok függőségébe kerültek. – Kétségtelen, hogy megszabadulván az Oroszországtól való képzelt függőségtől, mostanra az Egyesült Államok függőségébe kerültek. Mert

az Oroszországtól való függés képzelt volt, egy olyan kétoldali függőség, amelyben mi mint eladók függtünk tőlük és ők, mint vevők függtek tőlünk. Mindeközben kemény globális konkurencia körülményei között dolgoztunk

- mondta Dmitrij Peszkov. Most, hogy tudatosan visszautasítják az egyik globális termelőt, egy másik globális termelő függésébe kerültek, amely a feltételeket diktálja.

Az ukrajnai rendezésre kitérve leszögezte, hogy annak lényegi elemét alkotja az alaszkai Anchorage-ben megállapodott formula megvalósítása, ami a területi kérdést illeti. Hangsúlyozta azt is, hogy ez nem egy gyors folyamat. Egyben megértését fejezte ki, hogy az amerikai közvetítők időre hajtanak és sietnek a tárgyalási folyamatban.