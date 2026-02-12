Már tízmillió forintnál is nagyobb bírságot kaphat a Samsung SDI

Gulyás Gergely;Samsung gyár;

Már korábban megemelték a tízmilliós környezetvédelmi bírságot, ma már ennél magasabb is lehet az összege – mondta Gulyás Gergely a Pesti Srácok kérdésére.

Megjegyezte, hogy bizonyos vegyi anyagokkal folytatott munka esetén a cég kötelezettsége a mérőállomás létesítése, és ezek adatai alapján tud dolgozni a kormányhivatal is. Ez működött, mert a mérőállomás adatai alapján bírságoltak. A mai adatok szerint ugyanez a mérőállomás azt jelzi, hogy most semmilyen határérték túllépés nincsen.