Az Európai Bizottsághoz fordul Dobrev Klára a gödi Samsung SDI-gyár ügyében, akár büntetőeljárás elindítását várja az Ursula von der Leyentől

2026-02-11 16:19:00 CET

Nem úszhatják meg – jelezte a Demokratikus Koalíció elnöke.

Nem úszhatja meg a gödi Samsung-gyár, hogy évek óta veszélyezteti a magyar emberek egészségét, de nem úszhatja meg ez a kormány sem, hogy tudtak erről, mégsem védték meg az embereket – írja Facebook-posztjában Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció elnöke ezért az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte az uniós végrehajtó testületének elnökét, Ursula von der Leyent, hogy gyakoroljon nyomást az Orbán-kormányra, és indítson eljárást, akár büntetőeljárást is a cég ellen.

„Elfogadhatatlan, hogy a Samsung SDI nem törődik a dolgozók egészségével, miközben a magyar kormány szemet huny mindezek felett. Sokadszorra bizonyítják, hogy a jobboldalnak a profit és a gazdasági növekedés mindig fontosabb, mint a munkások biztonsága és élete” – tette hozzá az ellenzéki politikus.

A bejelentést megelőzően lapunk is beszámolt , hogy a Telexnek Nagy Marcell igazságügyi és foglalkozás-orvostani szakértő azt mondta, hogy rákot, idegrendszeri károsodást és tüdőfibrózist is okozhat a Samsung SDI gödi gyárában elszabadult mérgező por, a nikkel, a mangán és a kobalt belélegzése egyaránt súlyos következményekkel járhat. A lap beszámolója révén hétfőn derült ki, hogy titkos adatgyűjtést folytatott 2022-ben a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal a gödi gyárral szemben. A vizsgálat a legrosszabb feltételezéseket igazolta, de végül nem állították le a gyárat.