Elindították a nyomozást a mindent és mindenkit mérgező gödi akkugyár ügyében

nyomozás;Göd;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-11 15:16:00 CET

Az ügy felderítési szakaszban van.

Elindították a nyomozás a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának az ügyében – derül ki abból a Facebook-posztból, amelyik szerda délután jelent meg Vona Gábor Facebook-oldalán. A Második Reformkor elnöke szerint az ügyben tett feljelentését a Legfőbb Ügyészség a Pest Vármegyei Főügyészséghez továbbította. Az ügy felderítési szakaszban van.

Mint a Telex cikke nyomán megírtuk, 2022-ben titkosszolgálati megfigyelés alá vonták a gödi akkugyárat a durva mérgezési ügyek és szabályszegések miatt. A lépésre azért kerítettek sort, mert Orbán Viktor szűk köréhez olyan információk jutottak el, hogy a Samsung SDI vezetése semmit sem tesz meg a gyárban előforduló mérgezések elkerüléséért, és nem is közöl minden információt a hatóságokkal róluk. Ezután az Alkotmányvédelmi Hivatal vizsgálata a legrosszabb feltételezéseket igazolta. Rogán Antal egy 2023. tavaszi kormányülésen a közhangulat miatt azzal érvelt, „vállalhatatlan politikai kockázat a munkások ilyen szintű veszélyeztetése”, és arra figyelmeztette minisztertársait, hogy súlyos politikai veszélyt jelenthetnek a kormánypártokra, ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ezzel szemben amellett kardoskodott, hogy a bezárás jókora nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a céget és a többi akkumulátorgyártót a további beruházásoktól. Rajta kívül még a térség fideszes parlamenti képviselőjeként lobbizott a bezárás ellen a Tuzson Bence későbbi igazságügyi miniszter is.

Végül nem állították le az üzemet , de őszig adtak időt a problémák kezelésére. Ebből lett az, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 2025 októberében megsemmisítette a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának a környezethasználati engedélyét.

A titkosszolgálati megfigyelés előtt a Samsung SDI vezetése azt hitte, hogy lényegében bármit megtehet, nem fogja őket semmi érdemi retorzió, mondván, bármit megtehetnek, mert az ügyeiket elsikálják. 2023 elején meglepetésként érte őket, hogy a kormány érdemben foglalkozik a gyár ügyével. A Telex egyik informátora szerint egy vezetőségi ülésen jelentették be, hogy véget értek ezek az idők. Mint fogalmazott: – Szóltak, hogy Viktor levette a védelmet a gyárról.

Szijjártó Péter hazugsággal vádolta meg a Telexet a cikk nyomán, a portál azonban nyilvánosságra hozta a jegyzőkönyveket, amelyek szerint a Samsung SDI a hatóságok tudtával mérgezte a környezetet és az embereket is.