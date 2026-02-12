Gulyás Gergely: Minden, ami a gyár kapuin kívüli állítás, nyílt hazugság

kormányinfó;

Az ATV kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, nem indult titkosszolgálati vizsgálat annak kiderítésére, hogy mi zajlik a gödi Samsung-gyárban, szerinte ez a munkaügyi hatóságok feladata. Úgy látja, a Telex vélelmezi, hogy a botrány kormánypártok választási esélyeit rontja, ezért született a cikk. A kormányhivatal jogosult eljárni az ügyben, több alkalommal bírságokat szabtak ki. – Minden, ami a gyár kapuin kívüli állítás, nyílt hazugság – kockáztatta meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A felvetésre, hogy mivel van egy kormányhivatal, aminek a vezetője egy volt politikus, és indul is a parlamenti választáson, emiatt sokan kételkednek benne, hogy pontos tájékoztatást kapnak az ügyben, Gulyás Gergely azt mondta: mind Göd, mind Vác önkormányzata cáfolta, hogy történt határátlépés a károsanyag-kibocsátás terén. – Az, hogy a kormány bármilyen jelentést tárgyalt volna, szintén valótlan – tette hozzá.

Arra, hogy a vegyipari szakszervezetek vezetője szerint életszerű a Telexen megjelent cikk, Gulyás Gergely megismételte: „Soha semmilyen károsanyag-határátlépés, szennyezés a gyár kapuján kívül nem történt, ezt semmilyen mérés nem mutatta ki.