A Samsung SDI az Átlátszóra akarta uszítani az Orbán-kormányt, hogy a portál ne írhasson a gödi akkugyár visszaéléseiről

Az Orbán-kormánytól várta volna el a cég vezetése, hogy korlátozza az oknyomozó portál munkáját. A Szuverenitásvédelmi Hivatal három hónappal később vizsgálatot indított az Átlátszóval szemben.

2024 márciusában arról tárgyaltak a gödi Samsung SDI vezetésében, hogy milyen eszközökkel lehetne ellehetetleníteni az Átlátszót vagy megakadályozni, hogy a portál a a cégről írhasson – értesült a Telex. A lap információ szerint a kormánytól várták volna el, hogy valamilyen módon korlátozza az oknyomozó portál munkáját, ami azóta sem történt meg, ugyanakkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal három hónappal később vizsgálatot indított velük szemben.

Az akkugyáron belüli szabálytalanságok 2022-ben kezdtek nyilvánosságra kerülni, miután Bodnár Zsuzsa, az Átlátszó újságírója rendszeresen kikérte a Samsung SDI hatósági ellenőrzéseiről szóló jegyzőkönyveket. A Telex információi szerint a gyár vezetésében egy ideig nem vették túl komolyan az Átlátszó cikkeit, 2023 elején azonban már az Orbán-kormányt is érdekelni kezdték a szabálytalanságok. Akkoriban már a harmadik munkavédelmi eljárás zajlott a céggel szemben, ennek a végén a kormányhivatal akár felfüggeszthette volna a gyár működését.

Bodnár Zsuzsa azonban csak késéssel jutott hozzá a hatósági ellenőrzések dokumentumaihoz, mert azokat a kormányhivatal először a szöveg egy részének az elfedésével küldte el. A legsúlyosabb, 2022-es és 2023-as mérgezésekről szóló jegyzőkönyveket így egy 2024. februári cikkben hozta nyilvánosságra. A Telex információ szerint a gyár vezetésében megütköztek azon, hogy az Átlátszó hozzájutott ezekhez a dokumentumokhoz, majd nyilvánosságra hozta őket, és

a cég vezetésében felmerült, hogy a kormányzaton keresztül próbálják elérni, hogy a lap munkáját valahogy ellehetetlenítsék, vagy legalábbis úgy korlátozzák, hogy a portál ne írhasson többet a Samsung SDI gödi akkugyáráról.

A Telexnek a birtokában van egy dokumentum, amely a rajta szereplő dátum szerint 2024. március 27-én készült, és a Samsung SDI egyik vezetői ülésének témáit tartalmazza. Az irat szerint a vezetőségi ülés hatodik pontja a „Government target to stop or restrict Átlátszó by the finish of the election campaign” volt, amely magyarul szó szerint azt jelenti, hogy a kormány az EP- és önkormányzati választási kampány végéig leállítja vagy korlátozza az Átlátszó működését. A dokumentumot kiszivárogtató forrás szerint azonban az ülésen arról volt szó, hogy a kabinet a 2024. június 9-i megméretés után tesz majd lépéseket az Átlátszóval szemben.

Az informátor szerint Kammerer Zoltán gödi polgármester feljelentése után a Samsung SDI vezetői abban reménykedtek, hogy az ügyészségi nyomozás során megállapítják, hogy az Átlátszó cikkében pontatlanságok vannak, amiért a lap büntetést fog kapni. Mindez azért érdekes, mert a dokumentumban arról is írnak, hogy az ügyészségen kívül az Integritási Hatóság is vizsgálja az Átlátszó külföldi finanszírozását, amely negatív döntése az oknyomozó portál működésének beszüntetéséhez vezethet.

A dokumentumba azonban fordítási hiba miatt kerülhetett az Integrity Authority kifejezés, és az ülésen valójában a Szuverenitásvédelmi Hivatalról volt szó. Az Integritás Hatóság a Telex érdeklődésére megerősítette, hogy soha nem vizsgálódott az Átlátszónál, és erről tájékoztatott a főszerkesztő is. Sőt, mint Bodoky Tamás megjegyezte, az Átlátszó a hatóság megalakulása óta tagot delegál az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoportba. A főszerkesztő hozzátette azt is, Kammerer Zoltán feljelentésének semmilyen következménye nem lett, az Átlátszót pedig abban az ügyben senki nem kereste.

A dokumentumnak egyébként az ad különös jelentőséget, hogy három hónappal később, 2024 júniusában a Szuverenitásvédelmi Hivatal valóban vizsgálatot indított az Átlátszóval szemben, amelynek végén megállapította, hogy az oknyomozó portál „külföldi finanszírozás bevonásával az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységet” folytat, Magyarország számára súlyos politikai, gazdasági és társadalmi károkat okoz. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata Bodoky Tamás szerint váratlanul érte őket, és nem tudtak róla, hogy a Samsung SDI-nek köze lehetett az elindításához. A Lánczi Tamás vezette hivatal egyébként visszautasította, hogy a cég befolyásolta volna valamilyen formában, hogy vizsgálat induljon az Átlátszóval szemben.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Telexen hétfőn jelent meg egy hosszú tényfeltáró cikk, amely szerint az Orbán-kormány tisztában lehetett azzal, hogy a gödi Samsung-gyárban éveken keresztül mérgező, rákkeltő anyagot szívhattak be a dolgozók, mégsem állították le az üzemet.