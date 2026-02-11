A gödi önkormányzat azt állítja, hogy semmiféle szennyeződést nem mért, amelyet a Samsung SDI-gyárhoz köthetnének

Göd;Samsung gyár;Kammerer Zoltán;

2026-02-11 17:11:00 CET

Emellett olyan mérőállásokat fognak telepíteni, amelyeken a 24 órában ellenőrzik a levegő minőségét.

A megbízott szakemberek egyszer sem találtak a gyár működéséhez köthető szennyeződést sem a gödi talajban és talajvízben, sem a város levegőjében - közölte egy szerda délutáni Facebook-posztban Göd polgármestere.

Kammerer Zoltán az önkormányzat saját adataira hivatkozva azt írta, a hat kútból álló városi talajvízmonitoring-hálózat kiépítése során 25 helyen végeztek próbafúrásokat, talaj- és talajvízmintákat vettek, ezek kiértékelése megtörtént. A levegőben kizárólag olyan enyhébb egészségügyi határérték-túllépés fordult elő, amit télen elsősorban az ingatlanok fűtése során keletkező gázok okoznak, ezek a tökéletlen égés melléktermékei - tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a korábbi ígéretnek megfelelően Göd 2026-os költségvetése biztosítja a forrást arra, hogy olyan állandó mérőállást építsünk ki, ami a hét minden napján, a nap 24 órájában ellenőrzi a gödi levegő minőségét, és a mért adatokat az illetékes szakhatóságoknak valós időben továbbítja. A levegő minőségét idén utoljára a január 14-től 24-ig tartó időszakban. A város talajvizét felügyelő kutakból pedig február 9-én vettek mintát a szakemberek.

„Arra nem terjed ki a polgármesteri hatásköröm, hogy ellenőrizzem a gyáron belül a munkaügyi szabályok betartását és betartatását. A város vezetőjeként nekem a Gödön élők és a gödi környezet biztonsága az első, ebből továbbra sem engedek” - írta Kammerer Zoltán.