Semmit nem tudnak a Radnai-honlapról

kormányinfó;

2026-02-12 11:13:00 CET

Az Orbán-kormány nem kapott tájékoztatást arról a rejtélyes oldalról, amely a napokban tűnt fel, és a Tisza Párt alelnökéhez, Radnai Márkhoz kapcsolódik, nem tud róla semmit A választási kampánnyal elégedettek, jól halad, Donald Trump lehetséges látogatásával kapcsolatban elmondása szerint nem tud új információval szolgálni.

A Paksi Atomerőmű bővítéséről, és arról, hogy a Siemens kikerül a beruházásból, Gulyás azt mondta, noha erről szóló hírek megjelentek, végleges döntésről nem tud, további csúszással nem számolnak.