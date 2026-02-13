Iron Majdnem

Orbán Viktor;Egyesült Államok;parlamenti választások;Donald Trump;Marco Rubio;JD Vance;

2026-02-13 06:00:00 CET

Február 16-án Magyarországra látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter közép-európai diplomáciai körútja keretében. A magyar kormány ősszel még egy Donald Trump-Vlagyimir Putyin békecsúcs budapesti megrendezését ígérte, majd ez az orosz fél látható érdektelensége miatt elmaradt. Trump is nagyszerű headliner lett volna a Fidesz kampány-koncertjén, de az amerikai elnök keze most tele van Venezuelával, Iránnal és egy csomó illegális bevándorlóval, így ő sem tud időt szakítani arra, hogy személyesen tartson bakot Orbán Viktor ötödik mennybemeneteléhez.

Jöhetett volna még J.D. Vance alelnök, aki annyiban mindenképp különbözik Trumptól, hogy vannak személyes meggyőződései egy keresztény-nacionalista állam felépítésének szükségesséről, amelyben nincs helye mindenféle vallású, bőrszínű és szexuális irányultságú népeknek. Csóri átlag fideszes szavazó ugyan sosem volt keresztény, a szocializmusban le is szoktatták erről, szóval neki a kereszténység egy divatos póló vagy jól hangzó szlogen, mint Orbánnak a Soli Deo gloria.

Marad tehát Rubio, a kubai létére is hidegfejű technokrata, aki az évtizedek populizmusában grillezett Orbán-szavazónál már nem biztos hogy eléri a kívánt hatást. Sebaj, én személy szerint örülök, hogy egy fajsúlyos amerikai politikus érkezik Magyarországra, aki ráadásul nem tagja a Republikánus Párt MAGA szektájának, van érvekkel alátámasztott víziója a világról és koherensen tud beszélni a sajtó képviselői előtt, ahelyett hogy golfozók farokméretének részletes elemzését vagy óvodás szintű csúfolódást kellene hallgatnom tőle.

Az átlagszavazó – nemcsak a fideszes – egyre kevésbé tud megjegyezni dolgokat, az ő számára Trump jelenti a diadalt, a telitalálatot, a kocsmai gyümigépen háromszor kipörgött cseresznyét. Együtt is tudok velük érezni, ha a magyar fesztiválokon fellépő tribute zenekarokra gondolok, amelyek nevezéktanának magam is áldozatául estem. A kedvencem az Iron Maiden slágereket játszó Iron Majdnem zenekar volt, amely tagadhatatlan humorral jelezte, hogy ez bizony nem az a produkció, amire sokan vártak. Ugyanez igaz a Fidesz idei kampányára is.