Nem indul Nyíregyházán a Fidesz vadászbalesetben megsérült képviselőjelöltje

kormányinfó;

2026-02-12 12:06:00 CET

Gulyás Gergely kapott kérdést Polgári András fideszes képviselőjelölt állapotával kapcsolatban, aki vadászbalesetben sérült meg). Az állapotáról személyes adatokra hivatkozva nem adott információt, jobbulást kívánt neki, aztán bejelentette, hogy jelentette, hogy a Fidesz nem Polgári Andrást indítja Nyíregyházán. Azt nem árulta el, hogy ki lesz a Fidesz új jelöltje.