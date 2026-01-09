Lezárta a vizsgálatot a rendőrség a Fidesz nyíregyházi jelöltjének vadászbalesete ügyében

Fidesz;rendőrség;Nyíregyháza;képviselőjelölt;vadászbaleset;

2026-01-09 20:29:00 CET

Polgári András a két ünnep között Újfehértón lőtte lábon magát sörétes fegyverével.

A lefolytatott eljárásban büntetőjogi felelősséget nem állapítottak meg, ezért ennek megfelelően az eljárás befejezéséről határoztak – közölte pénteken a 24.hu megkeresésére a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Polgári András vadászbalesetével kapcsolatban.

A portál hétfőn számolt be arról, hogy a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltje egy december 28-án tartott vadászaton lábon lőtte magát az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén. Polgári András a saját sörétes fegyverével sebesítette meg magát, amikor egy beérkező hívást próbált felvenni a mobilján, ám közben elsült a lábfeje felé irányuló puska.

A politikust kórházba vitték, és úgy tudják, hogy azóta többször meg kellett műteni.

A 24.hu információi szerint ugyanakkor az eset rendőrségi vizsgálatával sincs minden rendben, mert úgy tudják, hogy már az első rendőri jelentés felhívta az ügy politikai színezetére a vezetés figyelmét. Ugyanis a helyszínről küldött összefoglaló kiemelte, hogy a sérült a Fidesz képviselőjelöltje a 2026-os választáson, egyben a megyei kormányhivatal főigazgatója.

Arról korábban lapunk is beszámolt, ahogy a Tisza Párt bejelentette a nyíregyházi képviselőjelöltjét, Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját, a Fidesz is rögtön lépett: 2026-ban már nem Szabó Tündét indítja a városban, hanem Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját.