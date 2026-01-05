24: Súlyos vadászbaleset érte a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltjét

kórház;Nyíregyháza;vadászbaleset;

2026-01-05 09:56:00 CET

A portál információi szerint Polgári Andrást kórházba vitték, ahol többször meg kellett műteni.

Súlyos vadászbalesetet szenvedett a Fidesz nemrég bejelentett nyíregyházi országgyűlési képviselőjelöltje – tudta meg a 24.hu.

A portál információja szerint Polgári András egy december 28-án tartott vadászaton lábon lőtte magát az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén. A 24.hu-hoz eljutott értesülés szerint – amelyet péntek óta hiába próbált a portál hivatalos forrásból megerősíteni –

Polgári András sörétes puskája telefonálás közben sülhetett el, és okozott sérülést. A politikust kórházba vitték, a portál úgy tudja, hogy azóta többször meg kellett műteni.

A 24.hu-nak a balesetről szóló hírt több, neve elhallgatását kérő fideszes forrás is megerősítette, ugyanakkor az esetről eddig hivatalosan sem a kormánypárt, sem a politikus közösségi médiás felületei nem adtak hírt, sőt Polgári Facebook-oldalára december 31-én este, napokkal a balul sikerült vadászat után karácsonyfás családi fotók kerültek fel, melyek kíséretében a jelölt egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag új évet kívánt mindenkinek.

Polgári Andrást a portál telefonon próbálta elérni, de a számról csak egy automata üzenet érkezett, hogy pillanatnyilag nem tud beszélni. A Fidesz helyi választókerületi elnöki posztját betöltő Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester nem reagált a megkeresésre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságra még pénteken küldött a portál kérdéseket a baleset körülményeivel kapcsolatban, tájékoztatás egyelőre onnan sem érkezett.

Polgári András a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatójaként alig több mint egy hónapja lett a kormánypárt jelöltje a legutóbbi két választáson győztes Szabó Tünde korábbi sportállamtitkár helyett a nyíregyházi 1-es körzetben.