Dobrev Klára: A fideszesek szerint rendben van a szexuális erőszak, ha az áldozat nem képes ellenállni, mert a sokktól lefagy

2026-02-12 15:05:00 CET

„A jobboldali képviselők nem értik, hogy minden olyan eset, amikor nincs egyértelmű beleegyezés, az szexuális erőszak. Csak az igen jelent igent.”

A fideszesek szerint rendben van a szexuális erőszak, ha az áldozat nem képes ellenállni, mert a sokktól lefagy. Számomra ezt jelenti az, hogy tegnap a kormánypárti képviselők leszavazták az igazságügyi bizottságban a szexuális erőszak szigorítására tett javaslatunkat - jelentette ki Dobrev Klára a Facebookon.

A DK elnöke szerint azt akarták elérni, hogy „egyetlen erőszaktevő se úszhassa meg felelősségre vonás nélkül”. A párt azután kért törvénymódosítást, hogy kiderült, felmentették a Képzőművészeti Egyetem volt hallgatóját, aki megerőszakolt egy 21 éves lányt, akivel korábban viszonya volt. A sértett ügyvédje szerint a bíróság annak idején azzal indokolta a döntést, hogy a beleegyezés hiánya nem minősül erőszaknak, továbbá, hogy az áldozat maga engedte be a férfit a kollégiumi szobájába, az aktuskor pedig nem állt ellen fizikailag - noha könyörgött neki, hogy hagyja abba. A verdiktet nyilvánvalóan az nehezítette, hogy mivel ellenállásra utaló külsérelmi nyom a jelek szerint nem volt, így ez alapján a nő elviekben utólag akár ártatlanul is vádolhatta volna erőszakkal a férfit: csakhogy az később maga ismerte be, hogy a nő akarata ellenére közösült vele, így a bizonyítékok rendelkezésre álltak.

Dobrev Klára kijelentette: „a jobboldali képviselők nem értik, hogy minden olyan eset, amikor nincs egyértelmű beleegyezés, az szexuális erőszak. Csak az igen jelent igent.” Szerinte ezt nem kell tovább magyarázni. A tervek szerint a szigorításra vonatkozó javaslatot újra benyújtják.

A DK elnöke név szerint is közölte azoknak a kormánypárti képviselőknek a nevét, akik megakadályozták a szigorítási javaslatot: a Fidesz részéről Pajtók Gábor, Vigh László, Vitányi István, Demeter Zoltán, Hegedűs Barbara, Kovács Zsolt és Mészáros Lajos valamint a KDNP részéről Vejkey Imre.

Mérő Vera feminista aktivista és jogvédő szerint gyakori, hogy a jelzett esetekben az áldozatok lefagynak, és nem tudnak kiabálni sem, különösen, ha az elkövető egy amúgy vele bizalmi viszonyban lévő személy.