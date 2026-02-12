Radnai Márk: Nem lehet minket zsarolni, nem lehet minket sarokba szorítani

Videó;leleplezés;zsarolás;Radnai Márk;Tisza Párt;

2026-02-12 14:57:00 CET

A Tisza Párt alelnöke ragaszkodik ahhoz, hogy nem is járt abban a szobában, amelyik a nevén regisztrált honlapon látható.

Már ősszel eljutott a Tisza Párt alelnökéhez egy információ, hogy videót akarnak nyilvánosságra hozni róla.

Radnai Márk egy csütörtöki Facebook-posztban azt írta: „Az egész Fidesz kommunikáció olyan, mint egy 100 helyen kilyukasztott lejárt szavatosságú tejeszacskó… rohadt büdös és mindent összemocskol, ami a közelébe kerül. Bírálta a Fidesz kommunikációs igazgatóját, Menczer Tamást is, amiért eljássza, hogy nem tud semmit sem a dologról. Elég kellemetlen, hogy hozzám hónapokkal hamarabb eljut egy ilyen, mint hozzád, pedig elméletileg te vagy a kommunikációs igazgató - tette hozzá.

A politikus megjegyezte: már akkor is szánalmasnak tartotta a Fidesznek azt a feltételezését, hogy bárkit is megfélemlít egy ilyen próbálkozás. Akinek tiszta a lelkiismerete, az nem stresszel olyasmin, ami nem létezik, vagy amit nem követett el. A félelem nem nálunk van - vélekedett.

Szerinte érdemes a fideszesek arcát megfigyelni, hogy bár évek óta hatalomban vannak, mégis minden napjuk a magyarázkodásról, eltussolásról és tagadásról szól. „Mi nem félünk. Nem lehet minket zsarolni, nem lehet minket sarokba szorítani. És ha már figyelni kell valamire, akkor ne a kreált botrányokra figyeljetek” - fogalmazott Radnai Márk. Posztját azzal zárta, hogy „vigyázó szemüket” Gödre vessék. Menczer Tamásnak pedig annyit üzent, „Még időben szólok, hogy te is tudj róla, amit a Fideszben már mindenki tud: két hónap múlva vége.”

Mint ismert két napja egy Radnai Márk nevét viselő honlapon megjelent egy fotó egy hálószobáról a Coming Soon felirat kíséretében. Utóbbit csütörtökön cserélték, most „Once upon a Time... 2024. 08. 03.” „Volt egyszer egy 2024. augusztus 3.” szerepel rajta ugyanazzal a fotóval.