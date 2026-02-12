Nyílt levélben fordultak Orbán Viktorhoz az Oktatási Hivatal dolgozói a megalázóan alacsony bérek miatt

Orbán Viktor;bérek;nyílt levél;Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete;

2026-02-12 17:55:00 CET

2019 óta nem kaptak központi béremelést.

Nyílt levelet írt Orbán Viktornak a vállalhatatlanul alacsony bérek miatt a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Oktatási Hivatal Alapszervezete (MKKSZ OH). A közlés szerint az Oktatási Hivatalban kialakult elfogadhatatlan helyzettel kapcsolatban címezték levelüket a kormányfőnek, miután az oktatáspolitikai vezetés döntő felelőssége ellenére nem vett tudomást a jelzéseikről.

„Az Oktatási Hivatal dolgozóinak felelősségi köre rendkívül kiterjedt, munkájuk az oktatásirányítás minden egyes szegmensére kihat, legyen szó adminisztratív és oktatásszervezési feladatokról, versenyekről, érettségi-lebonyolításról, tananyag- és taneszközfejlesztésről vagy sok más szakmai tevékenységről. Az előbbi, korántsem teljes fölsorolásból is látszik, hogy Oktatási Hivatal dolgozói az oktatási rendszer egésze szempontjából kiemelt fontosságú és nagy felelősséggel járó munkát végeznek, mégis sokan közülük egzisztenciális problémákkal küzdenek amiért béreik nem csak felelősségük mértékével nem állnak arányban, de méltatlanul alacsonyak a társadalom valamennyi szegmenséhez képest” - áll a nyílt levélben.

Felidézték, hogy az ügyben többször próbáltak konstruktív párbeszédet kezdeményezni az illetékes minisztériumokkal, legutóbb január 28-án, azonban válaszra sem korábban, sem most nem méltatták őket. Miután pedig a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) sem szavakban, sem tettekben nem óhajtott reagálni, kénytelenek a nyilvánosságot segítségül hívni - jelezték.

A nyílt levél szerint a KIM által irányított területeket leszámítva az Oktatási Hivatal kormánytisztviselői 2019 óta nem kaptak központi béremelést. Az alacsony bérszínvonal miatt folyamatosan fennáll a veszélye annak, hogy nem lesz elég ember és nagy lesz a fluktuáció, továbbá magas a betöltetlen álláshelyek száma, ahogy korábban már történt is hasonló. A helyzet gyakran aránytalan többletterheket helyez a hivatal dolgozóira, akik az ideálistól messze álló körülmények között igyekeznek tisztességgel elvégezni a munkájukat - jelezték.

A szakszervezet ezért tisztességes fizetést, méltányos és átlátható béren kívüli juttatáscsomagot, valamint jövőképet követel. Mint írják,

jelenleg az oktatásirányításban még a nyugdíj közelében álló kollégák jövedelme sem éri el a pedagógus gyakornokok jövedelmének a szintjét.

Átlagjövedelmük ugyancsak messze, több mint 20 százalékkal elmarad a KSH által január 23-án közzétett 525900 forintos nettó átlagbértől, ezért olyan bérezést követelnek, amely igazodik a tanári bértáblához, és korrigálja az elmúlt évek inflációját, valamint figyelembe veszi a végzettséget és a hivatali munkában eltöltött időt is. A jelenlegi cafeteria összegét szintén aránytalanul alacsonynak tartják, álláspontjuk szerint mostanra teljesen elinflálódott az értéke. A szakszervezet szerint továbbá tarthatatlan állapot, hogy jelenleg nem létezik olyan átfogó életpályamodell, amely szakmai és anyagi értelemben is kiszámítható perspektívát nyújtana az Oktatási Hivatal minden munkatársa számára.

„A probléma makacs elhallgatása tovább növeli a feszültséget a hivatal dolgozóiban, akik közül a fentebb vázolt helyzet miatt sokan egzisztenciális gondokkal küzdenek, ha hajlandó tudomást venni erről az oktatáspolitika, ha nem. Ezért kénytelenek és hajlandóak vagyunk az érdekeinknek minden rendelkezésünkre álló jogszerű eszközzel érvényt szerezni. Nem kiváltságokat kérünk, hanem arányosságot, kiszámíthatóságot és az államhoz méltó munkáltatói magatartást. Ha az oktatás jövője valóban nemzeti ügy, akkor az oktatásirányításban dolgozók helyzete sem lehet másodlagos kérdés” - olvasható a nyílt levélben, hozzátéve, várják Orbán Viktor érdemi intézkedését és a tárgyalások mielőbbi megindítását, amennyiben pedig ez nem történik meg február 19-ig, úgy az MKKSZ további lépéseket kénytelen tenni.