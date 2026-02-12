Magyar Péter: Aznap nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben

Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-12 16:20:00 CET

A Tisza Párt elnöke elmesélte, ki szerepelhet azon a videófelvételen, amelyet a Radnai Márk nevén regisztrált honlapon akarnak nyilvánosságra hozni. E szerint konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel, kábítószer volt a lakásban, de ő nem fogyasztott.

Nem fogom megadni a lehetőséget Orbán Viktoréknak, hogy egy kamuval hetekig eltereljék a figyelmet a valóságról - jelentette ki egy csütörtöki nyilatkozatában a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter azt mondta, 2024. augusztus 2-án a Tisza egy nyári partit szervezett a támogatóinak, amin ő maga is részt vett. – A rendezvény végén megjelent Vogel Evelin és elhívott magával egy szórakozóhelyen szintén jelenlévő személy lakásába, egy házibuliba. Ugyanekkor a folyamatos zsarolások miatt már nem álltunk élettársi kapcsolatban Vogel Evelinnel, de aznap éjszaka nem ismertem fel, hogy egy titkosszolgálati akcióval állok szemben, ezért hagytam magam elcsábítani. Hajnali 5 óra körül érkeztünk meg a képeken is látható lakásba, ahol néhány számomra ismeretlen ember tartózkodott. Radnai Márk sem aznap éjszaka, sem máskor nem járt az ingatlanban. Az említett személyek a lakás bejáratához közel lévő asztalnál ültek. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam. Pár perc elteltével Vogel Evelinnel bementünk az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk – mondta.

A lakást 2024. augusztus 3-án dél körül hagyták el, amikor rajtuk kívül senki sem volt ott. Utólag vált számára világossá, hogy „egy orosz típusú kompromatról” van szó. – Semmilyen jogszabálysértő dolgot nem műveltem, tiszta a lelkiismeretem. Azt természetesen nem tudom, hogy a lakásban illegálisan titkosszolgálati eszközökkel rögzített kép- és hangfelvételeket utólag milyen módon fogják manipulálni. De azt javaslom, hogy lehetőleg a szobában készült teljes felvételt vágatlanul adják le – mondta, jelezve, hogy a korábban elvégzett és nyilvánosságra hozott drogtesztje is negatív lett. – Tudtam, hogy ez az aljas hatalom mindenféle eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megtarthassák a lopott szajrét és a szabadságukat. De arra azért nem számítottam, hogy két felnőtt ember konszenzuális szexuális aktusát felveszik és a felvételeket nyilvánosságra hozzák – fogalmazott.





Mint ismert, a Radnai Márk Tisza-alelnök nevét viselő honlap két napja jelent meg rajta egy videóból kivágott képpel és a Coming Soon felirattal Utóbbit csütörtökön megváltoztatták,most a „Once upon a Time...2024. 08. 03.” szerepel rajta ugyanazzal a fotóval egy Erzsébet körúti apartman hálószobájáról.