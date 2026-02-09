Elefánt a szobában – Két győzelem született a 60. Super Bowlon, egy a pontjelzőn és egy a félidő színpadán

amerikai futball;zene;

Utóbbi a hírhedt bevándorlási hivatal, az ICE túlkapásaival szemben.

„Amerika az első” – hajtogatja a MAGA, miközben mint elefántról a szobában, úgy beszél a bevándorlásról, csak azt az elefántot nem kérdezte meg arról, valóban olyan szürke és olyan hatalmas-e mint amilyennek mondja: vasárnap este a profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntője, a 60. Super Bowl félidei show-ja alatt szűk 14 perc is elég volt ugyanis ahhoz, hogy legalább egy estére nevetségessé váljon a Trump-párrti amerikai jobboldal egyik olyan aduja, amelybe éveket és dollármilliárdokat ölt.

A Puerto Ricó-i rapper Bad Bunny egy héttel azután, hogy a Grammy történetében először spanyol ajkú lemezzel megnyerte az év albuma díjat a döntő fő fellépőjeként olyan grandiózus előadást nyújtott, amiről nem csak azért beszél jelenleg az internet egy tetemes része, mert a meccs maga a rossz nyelvek szerint elég vérszegényre sikerült. Ez a lehetőség minden meghívott előadónak hatalmas presztízs: a világ egyik legnépszerűbb sportágaként a döntőt minden évben több száz millióan követik, így az év egyik legnépszerűbb zenei momentuma is. Szóval egyben kőkemény showbiznisz, így az aktuális előadó választása gondosan mérlegelt döntés és már hónapokkal február előtt sor kerül rá. Bad Bunny fellépése is bőven az előtt vált hivatalossá, hogy történelmet írt a Grammy-díjátadón, de nem az után, hogy az egyik legnagyobb sztár lett: a Billboard zenei toplistáján több dalával is hetekig tanyázott az első helyen, DeBÍ TiRAR MáS FOToS című albuma pedig a Spotify globális adatai alapján 2025 leghallgatottabb lemeze lett. A szeptember végi bejelentést Donald Trump elnök élesen bírálta, az amerikai bevándorlásügyi hivatal több politikusa mellett is, nyíltan elítélve a szervezők döntését, miszerint egy olyan valakit választanak, aki szerintük „gyűlöli Amerikát”. Bad Bunny azzal húzta ki a gyufát, hogy nyíltan bírálta a kormányt a tömeges deportálások miatt, új lemezén dalainak jókora része szól erről is.

Az NFL a heves kritikák ellenére nem változtatott döntésén, sőt, egy hete a három Grammy-díj átvételénél még gratulált is az előadónak a közösségi médiában. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a szervezők évek óta próbálnak nyitni a spanyol ajkú közönség figyelme felé, potenciálisan megszólítható tömeget látva bennük. Ennek a része volt már az is, hogy 2020-ban a Puerto Ricó-i Jennifer Lopez és a kolumbiai származású Shakira lépett fel a félidőben (mellesleg többek között egy másfél perc erejéig maga Bad Bunny is, csak akkor még nem szúrta a bevándorlásügyi hivatal szemét annyira, hogy azzal fenyegessen, embereivel illegális bevándorlókra vadászik majd a stadionban – erre vasárnap végül nem került sor). A hónapok óta tartó lejáratási kísérlet pedig némileg meg is tette a hatását, a The Athletic amerikai sporthír magazin szokásos, a játékosok körében végzett éves felmérésén kíváncsi volt arra is, mennyire népszerű döntés, hogy a Puerto Ricó-i rapper a show fellépője. A válaszok alapján szinte fej-fej mellett oszlottak meg a vélemények, 58,6 százalék egyetértett, míg 41,4 százalék nem helyeselte a döntést. A név nélküli nyilatkozatokból pedig kitűntek a megosztott közvélemény legjellegzetesebb érvei is: egy támogató kiemelte, Amerika sokszínű és a bevándorlásra épült, míg egy ellenző jobban örült volna, ha amerikai előadót választanak a szervezők. A felmérés eredménye nemcsak azért komikus, mert Bad Bunny amerikai, Puerto Rico ugyanis társult állam, hanem mert az NFL sosem köteleződött el kizárólag amerikai előadók mellett. A brit kollégák például törzsvendégnek számítanak, fellépett már többek között Sting, a The Rolling Stones, a Coldplay, a The Who és Paul McCartney is, az említett Shakirán kívül pedig 2000-ben a spanyol Enrique Iglesias, 2023-ban pedig a barbadosi Rihanna nyújtott emlékezetes műsort.

Vasárnap este pedig az történt, amit jósolni lehetett: na nem egy kőkemény jobboldal-ellenes politikai kommentárt, hanem egy minden elemében profi Bad Bunny-fellépést, amelyen a rapper megmutatta, zenéje mitől az, ami: a velejéig Puerto Ricó-i világ megidézése, a reggaeton, a latin trap és a karibi zene ötvözésével. Csakhogy ha a politikai környezet már belekényszerítette ebbe a sarokba, akkor Bad Bunny ki is táncolt belőle, teletolva a show-t erősen szimbolikus elemekkel. A rapper megidézte a térség jellegzetes cukornádültetvényeit, a benne több száz év óta dolgozó mezőgazdasági munkásokat, egy hagyományos Puerto Ricó-i családi házat, az étel és ital standokat, sőt, még Brooklyn Williamsburg negyedének utolsó, Caribbean Social Club nevű latin zenei klubját is, amelyről egyik leghíresebb dalában, a NUEVAYoL-ban is énekel és aminek a megmentésében a rapper maga is részt vett. Pár jobb napokat látott villanyoszlop segítségével felidézte a szigeten rendszeresen problémát okozó áramkimaradásokat: a rapper El Apagón című dalában az elavult villamoshálózatért erősen bírálja az amerikai kormány közönyét országával szemben. A mozgalmas műsorban feltűnt több, spanyol felmenőktől származó híresség is, mint a rapper Cardi B, Jessica Alba és Pedro Pascal színészek, valamint meglepetésként Lady Gaga a Die With a Smile című dalának egy salsa verzióját adta elő, míg Ricky Martin Lo Que LE Pasó a Hawaii című számával növelte tovább a Puerto Ricó-i világsztárok sorát. „Isten áldja Amerikát” – mondta a rapper az Egyesült Államok lobogóján kívül számos latin-amerikai ország zászlajának sűrűjében: tisztába téve, ő mit ért pontosan Amerika alatt.

Donald Trump nem volt lenyűgözve a showtól, röviddel az előadás után szociológiai, politikai és zenekritikai szemmel is értékelte azt, amely egyben azt is jelenti, hogy ezek szerint ő sem azt a koncertet nézte, amelyet a Turning Point USA nevű jobboldali mozgalom szervezett ellenshow-ként, amelyről egyelőre csak az amerikai jobboldali lapok állítják, hatalmas siker volt és ahol az elnökkel szimpatizáló Kid Rock volt a sztárfellépő. „A tánc undorító, különösen a kisgyerekek számára, akik az Egyesült Államok és a világ minden tájáról nézik. Ez a show csak egy pofon – írta Donald Trump, hozzátéve, hogy a „szörnyű” és „a világ egyik legrosszabb showján” fellépő, spanyolul éneklő Bad Bunny szavaiból senki nem ért semmit. A legutóbbi népszámlálási adatokból ítélve az amerikai elnök több mint 60 millió spanyolajkú embernek az elnöke is, amely az ország legnagyobb etnikai kisebbségének számít.

Aki annyira nem lelkesedik a tojáslabdáért, a számok miatt még simán dobhat egy hátast: a döntő televíziós közvetítésében minden eddigi rekordot megdöntöttek a reklámbevételek, tudniillik a Super Bowlon egy 30 másodperces spot ára idén elérte a 8-10 millió dollárt. Azaz egy félperces reklámhelyért 2,6-3,2 milliárd forintot kértek. Ami magát a sportágat illeti, a pályán a Seattle Seahawks nyerte a 60. Super Bowlt, 16 ponttal győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. Jason Myers jegyezte a Seahawks első négy mezőnygólját (12-0), majd a harmadik negyed végén A. J. Barner szerzett touchdownt (19-0). A Patriots a hajrában még kicsit kozmetikázott az eredményen, de a döntő nagyon egyoldalú lett (29-13).