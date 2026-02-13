Elvan a Pócs…

kampány;

2026-02-13 06:00:00 CET

Pócs János élvezi, ha hülyét csinálhat magából. A legbetegebb álmainál is ízléstelenebb mozit is képes volna legyártani az AI segítségével Magyar Péterről, de nem. Pócs János a saját kezébe veszi. Filmrendez. Bejelenti a Parlamentben nyilván, hogy erre a kis időre inkább fizetés nélküli szabadságra menne, mert miért is kérne fizetést azért, hogy szórakozik. A tevékenységének tényleg nincs közös halmaza a népképviselet eszméjével, pláne a gyakorlatával.

A debilitásmétert csúcsra járató Orbán-rendszer ellenzékét biztosan nem képviseli, és – keblemre, patrióta honfitársak, jön a kiegyezés! – szerintem a Fidesz-szavazókat sem. Van ugyanis egy olyan vissza-visszatérő álmom, hogy a nemzeti keresztények sem hisznek benne őszintén, hogy Pócs polgártárs filmes munkássága fog csókot lehelni a félhalott magyar gazdaság homlokára. De az már viszont igaz, hogy amíg Pócs meg a többi pöcs propagandista tartalmain derül az ország, addig sem vetül a népek szigorú tekintete a gödi akkumulátorgyár egészségkárosító működését feltáró jelentésekre, és a kormányzásnak látszó notórius mellébeszédkényszer folytatólagos elhanyagolással és elhallgatással terhelt gyermekbántalmazásaira.

Pócs és tsai legyintenek az országra. Választást kell nyerniük, derékig állva a szotyihéjban. Közben körbekiabálják a Kárpát-hazát a békepárti világkoalíció fura premisszájával, miszerint a magyarok életét és vérét, meg a pénzét egyaránt Ukrajnába akarják transzportálni. Mert azok ilyenek, megérdemlik, hogy Pócs arra a bizonyos üres szobára utalva elmesélje, hogy az egyetlen ellenzéki párt, amely a Fidesz rendszerére veszélyes, egymással hancúrozó vezetőkből áll.

Tizenhat éve kormányoznak, és a legfőbb reményük egy üres szoba, ahol Pócs elbábozza a rémál­mait. Csinálhatnák ugyan Orbánék a négy fal között, de hajrá.