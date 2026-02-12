Távoltartást rendelt el a bíróság a szülőkkel szemben, akik meztelenül sétáltak kislányukkal az utcán

bíróság;távoltartás;meztelenség;

2026-02-12 22:02:00 CET

Állítólag valamiféle ördögűzést akartak végrehajtani.

Gyermeküktől való távoltartást rendelt el a bíróság azokkal a szülőkkel szemben, akik meztelenül akartak ördögűzést végrehajtani 4 éves kislányukon - derül ki az RTL Híradó riportjából.

A család egy tavaly novemberi napon sétált pucéran a nyílt utcán, közben ördögűző szövegeket kántáltak. Mintha menekültek volna valami elől, az anya egy taxit is emlegetett, de hogy tényleg hívtak-e, és hova mentek volna, az nem derült ki. Csak néhány sarokig jutottak, azután a rendőrök elfogták őket.

A csatorna szerint egy közeli luxushotelből indultak el ruha és cipő nélkül. Több felvétel is készült róluk, az egyiken sietősen lépdeltek és a kislány láthatóan alig bírta tartani a tempót, a másodikon pedig az anya már az ölében vitte a gyermeket, miközben az apa előttük szaladt. Többen rendőrt hívtak.

A mentők mindhármukat kórházba vitték. A kislánynak szerencsére nem lett komoly baja, a rendőrség biztonságba helyezte, a szülők pedig pszichiátriára kerültek. Azóta az apát és az anyát kiengedték, és kihallgatták őket kiskorú veszélyeztetésének gyanújával. A bíróság távoltartást rendelt el a szülőkkel szemben, ennek értelmében semmilyen módon nem léphetnek a gyermekkel kapcsolatba, sem személyesen, sem telefonon, sem elektronikus úton. A kislány most az egyik nagyszülőnél van.

Ha a szülőket bűnösnek találják, gyermekük veszélyeztetése miatt akár 5 év börtönt is kaphatnak, emellett a szülői felügyeleti jogot is elvehetik tőlük.