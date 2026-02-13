Kislányuk közelébe sem mehetnek a szülők, akik meztelenül sétáltak gyerekükkel az utcán Debrecenben, miközben sátánűző szöveget kántáltak

Debrecen;ördögűzés;kiskorú veszélyeztetése;meztelenség;

A házaspár sokáig pszichiátrián volt, de már kiengedték őket, velük szemben a bíróság távoltartást rendelt el. Kiskorú veszélyeztetése miatt indult eljárás, ha bűnösnek találják őket, akár öt évet is kaphatnak, de még a szülői felügyeleti jogot is elvehetik tőlük.

Akár öt év börtönt is kaphatnak, és a gyermekük közelébe sem mehetnek azok a debreceni szülők, akik meztelenül sétáltak négy éves kislányukkal az utcán, miközben sátánűző szöveget kántáltak. A szülők sokáig pszichiátrián voltak, de már kiengedték őket, a házaspárral szemben a bíróság távoltartást rendelt el – tudta meg az RTL Híradó.

Lapunk is beszámolt róla tavaly novemberben, hogy anyaszült meztelenül sétált kézen fogva egy család Debrecenben. A bizarr séta fényes nappal zajlott a csendesnek számító, kertvárosi városrészben, ahol apa, anya és kislányuk gyalogoltak sietősen az utcán ruha nélkül, alig 10 fokban. A szemtanúk mentőt és rendőrt is hívtak, a szülőkkel szemben kiskorú veszélyeztetése miatt eljárás indult, a gyermek elhelyezéséről azonnal gondoskodtak és a gyermekvédelemnek is jelezték az esetet. Az eset videó is készült, a felvételen a csupaszon, mezítláb láthatóan siető szülők szinte húzzák magukkal az ugyanígy ruhátlanul velük lépéstartásra alig képes gyermeket.

A kislánynak nem esett komolyabb bántódása, a szülők pedig pszichiátriára kerültek, és amint elhagyták a kórházat, a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki őket, továbbra is kiskorú veszélyeztetése miatt folyik nyomozás ellenük. A bíróság távoltartást rendelt el, ennek értelmében a szülők nem léphetnek a gyerekkel kapcsolatba a gyerekkel. Ha bűnösnek találják őket, akár öt évet is kaphatnak, de még a szülői felügyeleti jogot is elvehetik tőlük. Az RTL Híradó információ szerint a kislány most az egyik nagyszülőjénél van.