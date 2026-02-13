Dobrev Klára: Nekem nem kell sunnyognom, azt mondom, amiben hiszek

politika;ellenzék;interjú;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Dobrev Klára;

2026-02-13 05:55:00 CET

Az első számú vezető mindenért felel, de mi áprilisban ott leszünk a parlamentben erős baloldalként! – jelentette ki a politikai jövőjét firtató kérdésünkre a Demokratikus Koalíció elnöke. Dobrev Klára március 6-án térne vissza arra, visszalépnek-e még más jelöltek javára az egyéni választókerületekben, Jakab Péter személyében a NER egyik legádázabb ellenfelét támogatják, szerinte pedig ma magyar és magyar közti legnagyobb konfliktust a határon túliak szavazójoga jelenti. Interjú.

Kormányzati szerepre készül a DK?

Mi mindenkinek meg fogjuk adni a támogatást a demokratikus oldalon az Orbán-rendszer leváltásához. De ehhez erős baloldali parlamenti képviselet kell, hogy soha többé ne alakulhasson ki teljhatalom. A kétharmad ma olyan hatalmat biztosít a miniszterelnöknek, amire Kim Dzsongun is csak vágyik. Bármit megtehet, akármit. Ennek is köszönhető, hogy tizenöt év alatt Európa egyik legszegényebb országává váltunk. A demokrácia lényege az állandó önkorrekció, hiszen a politikus fél, hogy elveszti a pozícióját. Ha ez eltűnik, a politika puszta hatalomtechnikává válik. Orbán leváltása csak akkor ér valamit, ha vele együtt a teljhatalmi rendszert is leváltjuk – egy újabb egypárti kétharmad ennek a rendszernek a folytatása lenne.

Ne kerülgessük a forró kását: tehát Magyar Péter kormányába készülnek koalíciós társként?

Ennek sok módja van. Lehet koalícióban, és kívülről is támogatni egy kormányt.

Tízszázalékos DK-t tűzött ki célul. Ez matematikaikailag csak két dolgot jelenthet: vagy egy új Fidesz-kormány ellenzékének, vagy Magyar Péter kormányába készülnek.

Nem is kerülgetem a forró kását. Bárki, bármikor megkérdezett, mindig elmondtam: én mindenkivel bármilyen formában kész vagyok együttműködni, aki Orbán rendszerét akarja leváltani, és elég demokrata ahhoz, hogy szóba álljon másokkal.

Hivatalosan a DK miniszterelnök-jelöltjeként indul majd áprilisban?

Én azt hiszem, hogy amikor egy párt elindul a választáson, akkor nagyon erős személyi, politikai és tartalmi alternatívát kell, hogy nyújtson; és ennek mind egyben kell meglennie. De ezt még az elnökség el fogja dönteni.

Ön lenne újra jelölt?

Semmi nincs kőbe vésve, ezért úgy korrekt, ha azt mondom, amit az előbb is. Szerintem minden pártnak úgy érdemes nekivágni az indulásnak, hogy politikai, tartalmi és személyi alternatívát is felmutat.

Mire számít áprilistól? Magyar Péter lesz a miniszterelnök?

Ezt a Tisza Párt közösségének kell eldöntenie, Isten ments, hogy én egy másik párt elnökeként ebben tanácsot adjak nekik. De igen, én arra számítok, hogy a mostani ellenzék fog győzni és kormányozni, a DK pedig erős baloldali garanciaként ott lesz a parlamentben; bármilyen szerepben ahhoz, hogy ténylegesen leváltsuk Orbán rendszerét.

Egy éve felelősséget vett a vállára, azzal, hogy átvette a pártot. Ha esetleg mégsem sikerül bejutni a parlamentbe, az is az ön felelőssége lesz?

Az első számú vezető mindenért felel, de mi áprilisban ott leszünk a parlamentben erős baloldalként!

Donáth Anna 2024-ben előre szólt, hogy ha nem sikerül a Momentumnak kijutni az EP-be, akkor vállalni fogja a felelősséget és leköszön az elnökségről. Ön nem mond ilyeneket?

Én azt mondom el előre, hogy 2026 áprilisában bent leszünk a parlamentben, erős baloldalként.

Politikus válasz, ugye tudja?

Tudom, hogy az újságírók szeretik a hangzatos kiemeléseket, de én a soundbite-okra nagyon érzékeny vagyok!

Nemrég úgy fogalmazott: van egy nemzetegyesítő terve, el kell venni a határon túli magyarok szavazójogát. Mi ebben a nemzetegyesítés?

A legnagyobb konfliktus ma magyar és magyar között éppen a szavazójog miatt van. A Fidesz 2010 után ezzel az eszközzel vitte át a belpolitikát a határon túlra. Ma az erdélyi magyarok nem dönthetnek szabadon arról, milyen kulturális, nyelvi programokat szeretnének, pedig a magyar államnak az lenne a dolga, hogy a kulturális autonómiájukat támogassa. Ehelyett a Fidesz pártközpontban döntenek arról, melyik templomot újítják fel, melyik iskolának adnak pénzt a szavazatmaximalizálás érdekében. Ebben tönkremegy a határon túli közösség és a magyarok közti viszony is. Érdemes meghallgatni az RMDSZ korábbi vezetőit vagy Bugár Bélát. Én úgy gondolom, ezzel kihúznánk a konfliktus méregfogát.

Attól nem tart, hogy épp ez a téma hergeli és mozgósítja a Fidesz-szavazókat?

Én azt látom, hogy a Fidesz-szavazókat már nem lehet jobban mozgósítani. Aki azt gondolja, hogy Jézusom, ezt éppen most kezdték el Dobrev Klára miatt, az nagyobbat nem is tévedhetne. Az elmúlt egy évben sokmilliárd forintot költöttek el hatalmas újra-regisztrációs és mozgósító kampányra, és legutóbb a határon túli levélszavazók 94 százaléka szavazott Orbánra. Idén ugyanígy lesz, miközben az egész folyamat ellenőrizhetetlen. Ha erről nem beszélünk, ha ezt nem vesszük észre, akkor homokba dugjuk a fejünket…

Mindenki beszél róla, egyáltalán nem erről szól a vita. De egy jogállamban gyakorlatilag csak bűnözőket lehet szerzett választójogtól megfosztani.

Ne haragudjon, de nem! A választójogi szabályok európai, országos, és önkormányzati választásokon is időről időre változnak. Természetesen minden egyes törvényjavaslat egy korábban szerzett jogi helyzetet változtat meg előnyére, vagy hátrányára valakinek. De én azt gondolom, hogy igenis meg kell mutatni, hogy sok százezer, magyar városnyi méretű Fidesz-szavazat még a levegőben lóg. Ez az itthoni szavazókat épp arra késztetheti, hogy ők is ott legyenek, mert az nem lehet, hogy az ő szavuk kevesebbet számítson. Szerintem éppen ez az, ami mozgósító erejű.

A DK mellett mozgósít, vagy…

Az Orbán-rendszer ellen, és ez a legfontosabb ezen a választáson. Mert ez is része a választási csalásnak, és emiatt is vagyok szomorú, hogy egyedül mi képviseljük.

Nem, a többiek is beszélnek róla, csak ők azt mondják, hogy a jogállamiság és egység mentén most már inkább a szavazási feltételeket egyenlősítsük az itthoni, erdélyi és a londoni szavazók számára.

Persze, ezt mondja az ellenzéki jobboldal, ezt mondja a Tisza. Én ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy a szavazati jog nagyon erős kapcsolat az állampolgár és az állam között: az mond véleményt a nyugdíjról, az egészségügyről, a fizetésekről, aki ezek következményeit viseli. Ha olyanok szavaznak, akik soha nem éltek itt, nem fizettek itt adót, és nem is akarnak itt élni, akkor ez a közjogi kapcsolat felbomlik. A politikai gyakorlatban pedig látjuk, mi történik. 2006-ban Mikola István azt mondta: ha szavazójogot adnak a határon túliaknak, húsz évre minden eldől. Akkor egy ilyen mondatba még bele lehetett bukni…

Ő akkor ötmillió új szavazóról beszélt, de a négy éve regisztrált 450 ezerből is csak 269 ezren vettek részt ténylegesen. A mostani kérelmekben is benne vannak a 18-ban és 22-ben regisztráltak, hiszen ők megmaradnak a névjegyzékben. Tehát ebben, hogy most rekordszámú határon túli szavazó jönne, szerintem vannak csúsztatások.

Nem tudom, mi a csúsztatás abban, hogy 2018-ban a Fidesz kétharmadát egyetlen határon túlról jött mandátum billentette át. Ha csak egy, vagy akár 2-3 mandátum múlik ezen, az óriási veszély. Közben azoknak a magyaroknak, akik épp az Orbán-rendszer miatt költöztek külföldre, sokkal nehezebb szavazniuk. A levélszavazás jelenlegi rendszere pedig a csalások melegágya. Ezért fordultam az EBESZ-hez, hogy olyan szakértőket küldjenek a választásra, akik megvizsgálják a postai szavazás körülményeit.

2022-ben is írtak jelentést. Ők fogják megoldani ezt?

Megoldani a magyarok fogják azzal, hogy leváltják Orbán rendszerét.

Azt továbbra is tartja, hogy ha a DK elállna a választási indulástól, a baloldali szavazók túlnyomó többsége otthon maradna?

Igen, az országjárásom során is ezt érzem, és 2022-ben is ezt láttam. Vannak olyan jobboldali, főleg volt fideszes szavazók, akik nyilván örülnek annak, hogy az ellenzék oldalán megjelent egy ember, aki bocskaiban lép színpadra, rózsafüzért morzsol, elzarándokol Erdélybe szavazatokért, nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, és a Pride-ról is inkább népszavazást tartana. És az Orbán-rendszer leváltásához rájuk is szükség van. De, ahogy vannak jobboldaliak, akik nem szavaznának rám, vagy a DK-ra, ugyanúgy vannak baloldaliak, liberálisok is, akik pedig nem akarnak „befogott orral” szavazni, mert nem bíznak abban, hogy Magyar Péterrel és a Tiszával az ő számukra fontos ügyek valóban megvalósulnak egy kormányváltás után.

Tehát Jakab Péterrel a baloldali szavazókat akarják megszólítani?

Jakab Péter – akivel egyébként nagyon sok mindenben egyetértünk társadalompolitikában – szintén úgy gondolja, hogy kell erős baloldal a parlamentbe. A 2022-es választási szövetségnek is része volt, próbálta középre kormányozni a Jobbikot. Jámbor Andrástól Fekete-Győr Andráson át mindenki úgy lett képviselő, hogy Jobbik-embléma volt mellettük a szavazólapon. Az egész biztos, hogy ő volt az az ember, aki egyetlen egy pillanatra sem kötött kompromisszumot a NER-rel. Nem volt fideszes, nem kapott tőlük támogatást, és nem is tapsolt nekik.

Éppen ő mondta a 2022-es választások után, hogy a jobbikos vezetők a pénz és politikai túlélés érdekében gravitálnak majd a DK felé. Eddig egyedül ő csatlakozott.

Én azt látom, hogy Jakab Péter a többi ellenzéki párttal együtt 2021-ben aláírta az értéknyilatkozatot, hogy melyek azok a legfontosabb értékek, amikben hiszünk – például emberi jogok, antirasszizmus – , és ő azóta ezekhez tartja magát. És Jakab Péterrel a DK a NER egyik legádázabb ellenfelét támogatja.

Igen, pont azóta mondta ezeket. Megkérdezte most, hogy nem pénzért, és politikai túlélésért jön-e?

Biztos, hogy 22-ben sokan és sok mindent átgondoltak. 2018-ban ő 127 szavazattal kapott csak ki Miskolcon. Ma Miskolc 1-es számú választókörzetében neki van a legnagyobb esélye legyőzni a fideszes jelöltet, neki van a legnagyobb ismertsége és támogatottsága. Úgyhogy én azt hiszem, kifejezetten erősödtünk azzal, hogy támogatjuk őt.

Jakab Péterrel szemben az MSZP-t miért hajtotta el?

Én senkit nem hajtottam el.

Komjáthi Imre azt állítja, kétszer kereste önt, de először azt mondta, hogy most magukkal foglalkoznak, másodszorra pedig nem is válaszolt neki.

De, én mindig válaszolok. Többször beszéltünk szocialista politikusokkal. Abban maradtunk, hogy nemsokára kiderül, kik tudnak elindulni és ajánlásokat gyűjteni, utána lehet beszélgetni arról, hogy ebből a felállásból hogyan hozzuk ki a legjobbat, annak érdekében, hogy győzni is tudjuk.

Várhatóak még visszalépések a DK részéről? Hadházy Ákossal, Szabó Szabolccsal, és több szocialista politikussal szemben is állnak még a jelöltjeik.

Az Orbán-rendszer leváltásához biztosan az kell, hogy az ellenzék pártjai szóba álljanak egymással. Térjünk erre vissza március 6-án!

Ara-Kovács Attila elvesztése fáj? Azt írta, azért is lép ki, mert Jakab érkezése mindennek a határa, és nem érti merre megy ez a párt.

Nem, és utólag ő is korrigálta a szavait, hiszen elnökségi tagként támogatta a Jobbikkal való összefogást 2022-ben; alelnökként meg is szavazta. Természetes, hogy vannak politikai viták, meg hát… Ami most zajlik az ellenzéki pártok oldalán, igazi pszichés hadviselés. Látom, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is küzd rendesen. Nekünk DK-soknak ebben óriási tapasztalatunk van, hiszen minket az elmúlt években is folyamatosan megpróbáltak eltüntetni. Mi abban hiszünk, hogy ki kell tartani az elveink mellett. Önazonos a politikai közösségem, önazonos vagyok. Nekem nem kell elkezdenem gondolkodni minden egyes kérdés előtt, hogy hogyan válaszolok rá; nem kell taktikáznom, elhallgatnom, és sunnyognom a válaszokat. Azt mondom, amiben hiszek.

Soha nem taktikázik a DK?

Elvi, erkölcsi ügyekben nem. Ez óriási különbség. Azok a pártok, akik ezekben taktikáznak, nem tudnak jobb országot építeni.

És amikor Ukrajna kapcsán 2018-ban még azért indítottak petíciót, hogy ne a magyarok pénzéből fizesse Orbán Viktor az ukránok nyugdíját?

Ez ugyanaz, mint amit a határon túli magyarok szavazati jogával kapcsolatban képviselünk. A keleti határ mentén ezt a szabályt a Fidesz akkor szavazatvásárlásra használta.

Nincs a felhangjában semmi idegenellenesség?

Nincs!

Létezik azért sokféle kommunikációs hangsúly…

Csak akkor, amennyiben ön is beáll a Fidesz-kórusba, és azt mondja, hogy én magyarellenes vagyok, mert elvennénk a határon túliak szavazójogát…

Semmilyen kórusba nem állok be. Kíváncsi vagyok, mit válaszol.

Ez ugyanolyan elvi kérdés, mint a határon túliak szavazati joga. Nincs rendben az, hogy a Fidesz 2010-ben rájött, hogy egy nagyon régi nemzetközi egyezmény alapján szavazatokat importálhat, ezért rendkívül igazságtalan módon fizetett ki hatalmas nyugdíjakat olyan embereknek, akik soha nem dolgoztak Magyarországon. Ezzel együtt pedig szavazni is hozta őket folyamatosan. A keleti határon 20-30 ember is be volt jelentve egy házba, és az önkormányzati választáson sorra billentették át a Fidesz felé a mérleget különösen a kisebb falvakban.

Ma is indítana a DK ilyen petíciót?

2026-ot írunk: ma nem nyugdíjért érkeznek tömegével az emberek, hanem az országuk a túléléséért küzd. Teljesen más világ van, mint tíz vagy húsz éve, sok kérdés elvesztette a korábbi jelentőségét. Mi vagyunk az egyetlenek a magyar politikában, akik világosan kimondják: Ukrajnának meg kell adni a támogatást az EU-tagsághoz és az önvédelemhez Vlagyimir Putyinnal szemben. Sem a Fidesz, sem a Tisza, sem a Mi Hazánk nem ezt képviseli – és ez szerintem gyalázatos.

A kampányának lényege, hogy erős baloldal kell a parlamentbe. A baloldaliaknak kell bizonyítaniuk, vagy a DK-nak?

Szerintem az ország pontosan tudja, hogy egy normális demokrácia nem működhet kizárólag három jobboldali párttal a parlamentben. Van olyan értelmes, józan ember, akinek az a vágya, hogy a jobboldali pártokon kívül mindenki tűnjön el a parlamentből, és ne legyen ott se baloldali, se liberális, se zöld párt? Van olyan értelmes, józan ember, akinek az a vágya, hogy a Mi Hazánk legyen a mérleg nyelve? Aki úgy gondolja, hogy ebből egy jó ország lesz, az nem tudom, mire számít…

Nincs ebben felelőssége a DK-nak? Nem pont az ellenzék nevelte rá a szavazóit, hogy mindig a legesélyesebbre kell szavazni?

Mi biztos, hogy mindig azt mondtuk, hogy demokraták széles koalíciója fogja leváltani a kormányt. És én most is ugyanezt mondom. Annak, hogy egyébként Orbán hazug választójogi törvényét hogyan lehet kijátszani, vagy megmókolni, ezer és egy technikája lehet, de demokrataként szóba kell álljunk egymással. Úgy látom, hogy a művelt ellenzéki közegnél, vagy az újságírók, és az elemzők jelentős részénél már nem divat a pluralizmus kifejezés. Egy ellenzéki vezető kulcsmondata pedig az kell legyen, hogy mindenki jöjjön velem együtt! Engem mindig aggaszt, ha valakinek nem az Orbán-kormány, hanem az ellenzék leváltása a fő célja.

Olyan azért nincsen, hogy mindig mindenért más a felelős.

Abszolút. És mi végig is gondoltuk, hogy mennyi mindenben kötöttünk olyan kompromisszumokat, amelyben '21, vagy '22 környékén nem kellett volna. Hogy mennyire képviseltük határozottan azt a baloldali politikát, amely egyébként a DK közösségének a politikája, és mikor maradtunk csöndben, nehogy véletlenül konfliktus legyen az ellenzéken belül. Szerintem, amit most látnak a DK-tól, az a korábbiaknál sokkal határozottabb, erősebb baloldali irány. Erősebb erkölcsi és értékrendi cövekkel.