A rendőrség eltűntként keresi Pesty Lászlót

eltűnés;Pesty László;

2026-02-13 10:50:00 CET

A magát ősfideszesnek valló dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítóját néhány napja keresi a rendőrség.

Eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként keresi honlapján a rendőrség Pesty László dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz és a gerilla.hu alapítóját – szúrta ki a Telex. Mint írják, a körözést az I. kerületi rendőrkapitányság rendelte el, az eltűnés dátumának pedig február 9-ét, hétfőt adták meg.

A magát ősfideszesnek valló filmrendező 2023 nyarán azzal keltett nagy feltűnést, hogy Tusványos egyik panelbeszélgetésén azt mondta: „Az, hogy a kirakatban lopunk, csalunk, zsarolunk, ez ugyanaz, mint a Lölő-jelenség Magyarországon.” Ezt követően, 2023 őszén azt ígérte, hogy néhány hónapon belül nyilvánosságra kerülnek azok a dokumentumok, amelyek a NER-elithez köthető bűncselekményeket bizonyítják.

Legutóbb tavalyelőtt nyáron, az önkormányzati- és EP-választások idején adott hírt magáról, amikor egy interjúban azt mondta, hogy hallatlanul szimpatizál Magyar Péterrel, és 95 százalékba a Tisza Párt elnöke mellett áll, de a Fideszre szavazott. Ami az általa „orkoknak” nevezett, a „Fidesz tisztességes konzervatív párt testén élősködő” személyekkel kapcsolatos beígért leleplezéseket illeti, akkor azt nyilatkozta, hogy vannak újabb durva sztorijai, de ezekkel csak később fog előjönni, azóta viszont ezekről nem számolt be.