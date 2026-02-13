felmérés;biztonság;Eurobarométer;biztonságérzet;

Eurobarométer: a magyarok 55 százaléka úgy érzi, hogy az ország veszélyben van

Az Európai Bizottság megbízásából készített felmérés szerint ennek aránya lényegesen kisebb, mint az európai átlag.

Az európai uniós lakosság egyre inkább úgy érzékeli, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben veszély fenyegeti országukat, többségük az Európai Uniót bízná meg a védelem megerősítésével – derül ki az Európai Bizottság megbízásából készített, pénteken közzétett Eurobarométer-felmérésből.

A kutatás célja az volt, hogy felmérje az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságérzetét, az Európai Unióba mint védelmi szereplőbe vetett bizalmukat, valamint támogatásukat a kollektív védelembe való fokozott beruházáshoz. Az eredmények szerint az európaiak 68 százaléka gondolja úgy, hogy országa veszélyben van. 

Országukra nézve fenyegetést leginkább a francia (80 százalék), a holland és a dán (mindkettő 77 százalék), valamint a ciprusi és a német (mindkettő 75 százalék) lakosok éreznek. Emellett a megkérdezettek 42 százaléka gondolja úgy, hogy személyes biztonsága veszélyben van. A felmérésben az áll, hogy a magyar válaszadók 55 százaléka szerint van veszélyben az ország.

Az európaiak többsége, 52 százaléka bízik abban, hogy az EU megerősíti a biztonságot és a védelmet, különösen olyan országokban, mint Luxemburg (76 százalék), Portugália (74 százalék), Ciprus (73 százalék) és Litvánia (71 százalék). A magyar válaszadók 59 százaléka vélekedett így.

A válaszadók 74 százaléka volt elégedett az EU védelmi beruházásainak jelenlegi szintjével, vagy vélte úgy, hogy növelni kell a kiadásokat. Az unió védelmi szintjével Litvániában (90 százalék), Portugáliában (89 százalék), Finnországban (83 százalék), Spanyolországban (80 százalék), valamint Dániában és Magyarországon (mindkettő 78 százalék) voltak a legelégedettebbek.

A felmérésből az is kiderül, hogy az európaiak 53 százaléka szerint a biztonság és a védelem az uniós űrpolitika kulcsfontosságú prioritása is, ezt követi a környezetvédelem és az éghajlat-politika (36 százalék), valamint az európai ipar versenyképessége és növekedése (31 százalék). 

