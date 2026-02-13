Eurobarométer: a magyarok 55 százaléka úgy érzi, hogy az ország veszélyben van

felmérés;biztonság;Eurobarométer;biztonságérzet;

2026-02-13 11:25:00 CET

Az Európai Bizottság megbízásából készített felmérés szerint ennek aránya lényegesen kisebb, mint az európai átlag.

Az európai uniós lakosság egyre inkább úgy érzékeli, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben veszély fenyegeti országukat, többségük az Európai Uniót bízná meg a védelem megerősítésével – derül ki az Európai Bizottság megbízásából készített, pénteken közzétett Eurobarométer-felmérésből.

A kutatás célja az volt, hogy felmérje az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságérzetét, az Európai Unióba mint védelmi szereplőbe vetett bizalmukat, valamint támogatásukat a kollektív védelembe való fokozott beruházáshoz. Az eredmények szerint az európaiak 68 százaléka gondolja úgy, hogy országa veszélyben van.

Országukra nézve fenyegetést leginkább a francia (80 százalék), a holland és a dán (mindkettő 77 százalék), valamint a ciprusi és a német (mindkettő 75 százalék) lakosok éreznek. Emellett a megkérdezettek 42 százaléka gondolja úgy, hogy személyes biztonsága veszélyben van. A felmérésben az áll, hogy a magyar válaszadók 55 százaléka szerint van veszélyben az ország.

Az európaiak többsége, 52 százaléka bízik abban, hogy az EU megerősíti a biztonságot és a védelmet, különösen olyan országokban, mint Luxemburg (76 százalék), Portugália (74 százalék), Ciprus (73 százalék) és Litvánia (71 százalék). A magyar válaszadók 59 százaléka vélekedett így.

A válaszadók 74 százaléka volt elégedett az EU védelmi beruházásainak jelenlegi szintjével, vagy vélte úgy, hogy növelni kell a kiadásokat. Az unió védelmi szintjével Litvániában (90 százalék), Portugáliában (89 százalék), Finnországban (83 százalék), Spanyolországban (80 százalék), valamint Dániában és Magyarországon (mindkettő 78 százalék) voltak a legelégedettebbek.

A felmérésből az is kiderül, hogy az európaiak 53 százaléka szerint a biztonság és a védelem az uniós űrpolitika kulcsfontosságú prioritása is, ezt követi a környezetvédelem és az éghajlat-politika (36 százalék), valamint az európai ipar versenyképessége és növekedése (31 százalék).