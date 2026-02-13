Magyar Péter feljelentést tesz tiltott adatszerzés és személyes adattal visszaélés miatt

Fidesz;feljelentés;fenyegetés;szexvideó;Karmelita kolostor;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-13 10:52:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint egyértelmű, hogy a Fidesz áll az akció mögött, és a felbujtókat a Karmelita kolostorban kell keresni.

Még Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja lejáratni, zsarolni és ellehetetleníteni a legfőbb politikai kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget. A mai napon az illetékes nyomozó szervnél feljelentést teszek jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette (Btk. 307.§), tiltott adatszerzés bűntette (Btk. 422. §), és személyes adattal visszaélés vétsége (Btk. 219.§) bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen – írta péntek délelőtti Facebook-posztjában Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke szerint a hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy ki volt a bűncselekmények felbujtója, illetve megrendelője. – Segítek: a Karmelitában keressék! Ahogy tegnap is elmondtam, akik ebben a politikai bűncselekményben értelmi szerzőként vagy végrehajtóként közreműködtek, legyenek a titkosszolgálatok vagy más hatóság vezetői, vagy akár kormányzati politikusok, mind felelni fognak a tettükért a magyar bíróság előtt – tette hozzá Magyar Péter.

Ahogy lapunk is írt róla, az ellenzéki politikus azután, hogy egy Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről elnevezett honlapon napok óta egy hálószobát mutató fotó jelent meg, maga állt a nyilvánosság elé, és jelentette be, hogy 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt egy nyári partija után volt barátnője, Vogel Evelin elhívta egy házibuliba, egy lakásra, ahol, többen voltak, és egy asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt.

– Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam, kábítószert nem fogyasztottam. Pár perc elteltével Vogel Evelinnel bementünk az egész ország által megismert szobába, és konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettünk – mondta, hozzátéve, hogy nem ismerte fel, hogy egy titkosszolgálati akcióról, „egy orosz típusú kompromatról” van szó. Magyar Péter azt gyanította, hogy Vogel Evelin húzta csőbe, de a nő később azt állította, hogy nem tudott a kameráról.