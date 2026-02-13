körözés;elfogatóparancs;kiskorú veszélyeztetése;Molnár Gusztáv;

Molnár Gusztáv - Korábbi felvétel

Körözi Molnár Gusztáv színészt a rendőrség

Elfogatóparancsot adtak ki a színész ellen, akinek körözését a bíróság kiskorú veszélyeztetése miatt rendelte el.

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség pénteken Molnár Gusztáv ellen, a színész körözését kiskorú veszélyeztetése miatt rendelte el a Gödöllői Járásbíróság – szúrta ki a Blikk

Bár a rendőrség körözi, hollétéről egyelőre nincsen információ. Felesége csütörtökön a Liszt Ferenc nemzetközi reptérről posztolt a privát közösségi oldalára, ugyanis a színésszel együtt külföldre utaztak. Mai bejegyzéséből pedig az is kiderült, hogy jelenleg Cipruson tartózkodnak.

Mint arra a lap emlékeztet, Molnár Gusztáv korábban is került már bajba: a színészt 2022 novemberében rágalmazás miatt keresték, de pár nappal később visszavonták a körözési felhívást. Az elfogatóparancsot akkor azért adták ki ellene, mert Gusztáv többszöri felszólítás ellenére sem jelent meg a gödöllői bíróságon, ahol gyermeke édesanyjának párjával volt vitás ügye. 

