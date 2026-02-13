Generációkon átörökített sebek – Terapeuta vezetésével nézők hívhatják fel a színészeket a rendhagyó Koltai-Gaál előadás közben

A Koltai Róbert színművész és Gaál Ildikó rendező nevével fémjelzett produkciós csapat, a KGP legújabb rendhagyó színházi előadásában egy férfi ül az autójában, közben telefonon éli az életét. A Másfél óra – társasjáték a végzetről főhőse Nádori Zoltán építésvezető (Molnár Gusztáv), a toronyházak alá kerülő betonalapok szerelmese, aki munkáját csak az éppen születendő gyermeke miatt hagyja félbe. Másfél óra az autóút, amíg a szülészetre ér, ahol a szeretője vajúdás közben várja őt. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a külvilággal, beszél a főnökével, a kollégájával, a feleségével, aki vacsorával várja őt haza, és a kisfiával, akinek megígérte, hogy az esti meccset együtt nézik. A darab felénél egy gestalt terapeuta, Andráska Zsófia vezetésével a nézőket bevonják a játékba úgy, hogy véleményt nyilváníthatnak a történtekről, vagy akár felhívhatják a beszélgetésfolyamban lévők bármelyikét, mintegy tanácsot adva nekik, ők mit tennének a helyükben.