Első fokon hét év fegyházra ítélték Czeglédy Csabát

képviselőjelölt;Szombathely;Czeglédy Csaba;költségvetési csalás;fegyházbüntetés;elsőfokú ítélet;gazdasági csalás;hamis magánokirat felhasználása;

2026-02-13 12:58:00 CET

Az ördög ügyvédje bűnsegédjeként korábban elítélt ellenzéki politikus bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt állt bíróság elé. Az ítélet nem jogerős, így akár el is indulhat Szombathelyen országgyűlési képviselőjelöltként.

Czeglédy Csabát, az egykori DK-s politikust, aki jelenleg Szombathelyen független önkormányzati képviselőként tevékenykedik nem jogerősen 7 év fegyházra ítélte pénteken a Kecskeméti Törvényszék – derült ki a Blikk híréből. A férfit, akit tavaly áprilisban Borkai Zsolt adriai orgiájáról készített felvételek közzététele miatt, mint Az ördög ügyvédje bűnsegédjét, jogerősen 600 ezer forintos pénzbüntetésre ítélték, most bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával vádolta meg az ügyészség.

Czeglédy Csaba az elsőfokú ítélet szerint feltételesen sem bocsátható szabadlábra. Az ugytudjuk.hu azt írja, hogy ügy többi vádlottja, 14 személy meg sem jelent az ítélethirdetésen. – A bíróság gyakorlatilag „kecske is jól lakott, káposzta is megmaradt” ítéletet hozott. Bűnösnek mondott ki, de „csupán” 7 év büntetést adott. 20-at is adhatott volna – posztolta a Facebookon az ítélet után Czeglédy Csaba.

A politikus, aki már korábban bejelentette, hogy függetlenként el akar indulni az április 12-i országgyűlési választáson, hozzátette: „Nagyon gyenge lábakon áll ez az ügy, hogy ilyen nagy politikai nyomás mellett »csak« ennyi büntetést adott a bíróság. Nagy lépést tettünk előre a teljes felmentés érdekében. Küzdök tovább, hogy megvédjem a többieket és magamat is. Itt lett volna egyébként az ideje, hogy ez a 9 éve tartó rémálom véget érjen. Valószínűleg nem véletlen, hogy ma még nem ért véget… Még nem tudom, jöhetek-e haza. Nemsokára kiderül.”

Nem sokkal 12 óra előtt néhány perccel Czeglédy Csaba posztjához fűzött kommentben azt közölte, hogy bár megjelentek ezzel ellentétes hírek, még nem döntött a bíróság arról, hogy hazamehet-e, vagy letartóztatják.