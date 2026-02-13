Donald Trump: Orbán Viktor soha nem fog csalódást okozni Magyarország nagy népének

támogatás;Orbán Viktor;Donald Trump;parlamenti választás;

2026-02-13 19:37:00 CET

Bizonyos értelemben igaza van.

A világ nyilvánossága előtt egy Truth Social-bejegyzésben állt ki Orbán Viktor mellett Donald Trump, Az amerikai elnök nyomatékosította, hogy a magyar kormányfőt támogatja a 2026. április 12-i parlamenti választáson, méltatta az Egyesült Államok és Magyarország együttműködését, amely új csúcsokra tört, nem mellesleg magát Orbán Viktort is, aki keményen dolgozik, hogy megvédje Magyarországot, fejlődjön a magyar gazdaság és a kereskedelem, küzd az illegális bevándorlás ellen és egyáltalán azért, hogy Magyarországon törvény és rend legyen. Ő soha nem fog csalódást okozni Magyarország nagy népének – zárta az üzenetét csupa nagybetűvel az amerikai elnök.

Az időzítés – fűzhetjük hozzá – aligha véletlen, Friedrich Merz német kancellár ugyabis a müncheni biztonsáfgi konferencián mindössze néhány órával Donald Trump kiállása előtt bírálta keményen Orbán Viktort elrettentő példaként, hogyan nem szabad tárgyalni az Ukrajna elleni háborúra négy évvel ezelőtt parancsot adó Vlagyimir Putyinnal. Bár a német kancellár kritizálta az Egyesült Államokat is, amelyik szerinte a világ vezető hatalmaként elérte a határait, így nem léphet tovább egyedül, Donald Trump ezt egyelőre válasz nélkül hagyta.

Orbán Viktor régi híve Donald Trumpnak, tíz éve, 2016-ban jelentette ki először, hogy támogatja az akkor még csak ingatlanmilliárdos amerikai elnöki ambícióit. Az egyelőre nem világos, hogy a mindenkori szövetségesi viszonyon túl ez milyen előnyökkel jár, mindenesetre Orbán Viktor a legutóbb 2025. november 7-én találkozhatott Donald Trumppal Washingtonban, egy hét múlva, 2026. február 19-én újra megy, utóbbi előtt Marco Rubio amerikai külügyminiszter benéz még Budapestre.