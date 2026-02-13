Friedrich Merz elrettentő példaként beszélt Orbán Viktorról, nagyon várja már a magyarországi parlamenti választást

Oroszország nem hajlandó tárgyalni a lezárásról – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a müncheni biztonságpolitikai konferencián. A politikust újságírókk kérdezték a négy éve tartó orosz-ukrán háború végéről, a béke feltételeinek megteremtéséről, amikor Orbán Viktor nevének az említése nélkül a magyar miniszterelnök lépéseivel illusztrálta, hogyan nem lehet elérni a Putyin-rezsimmel szemben.
– Egy EU-tagország kormányfője Moszkvába ment tárgyalni, mindenféle felhatalmazás nélkül, nem ért el semmit, egy héttel később pedig az ukrán polgári infrastruktúra minden korábbinál nagyobb támadás szenvedett el. 2024-ben nagy botrányt okozott, amikor a magyar kormányfő úgynevezett békemisszióra indult Kijev, Moszkva és Peking érintésével – idézte élő hírfolyamában a The Guardian Friedrich Merz kijelentését.
Friedrich Merz szerint ők tárgyalnának, de Moszkva egyelőre nem hajlandó. A német kancellár leszögezte:
Oroszország csak akkor fog véget vetni a háborúnak, ha gazdaságilag és katonailag kimerült, és ez az idő közeledik, de még nem érkezett el, és mindent meg kell tenni azért, hogy a Putyin-rezsim számára már ne legyen semmilyen előnye a háború folytatásának.
Magyarország egy Montenegró európai uniós csatlakozását firtató kérdésre adott válaszban is szóba került. – Az új államok csatlakozásához egységes döntés szükséges, Magyarország blokkolja a folyamatot, de ezt le kell küzdenünk a 2026. április 12-i választások után – jelezte Friedrich Merz. Az Orbán-kormánynak – fűzhetjük hozzá – nem Montenegró, hanem Ukrajna EU-csatlakozása ellen van kifogása, amelyet maga a miniszterelnök minden lehetséges eszközzel meg akar akadályozni, nemrég egyszerűen Magyarország ellenségének nyilvánította az orosz hadsereg ellen védekező kelet-európai országot.