A luxuslakosztályba készülő Nagy Márton inkább lemondta az osztrák szállodába tervezett találkozóját, miután megjelent a helyszínen a 444

2026-02-13 21:03:00 CET

Az nem világos, a sajtó érdeklődése miért vette el a tárcavezető és társai kedvét a találkozótól.

A Fertő tó osztrák oldalán, a Védenyhez közeli Hotel Nils am See nevű négycsillagos szállodában tartott volna találkozót Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a tárca államtitkáraival és osztályvezetőivel, de miután megjelent a helyszínen a 444 stábja, a tárcavezető inkább lemondta az egészet.

Az eseményen a miniszter, négy államtitkár, két helyettes államtitkár és az Államadóssági Kezelő Központ vezetője is részt vett volna, a találkozó összköltsége pedig wellnesszel együtt meghaladta a 10 ezer eurót, azaz nagyjából 4 millió forintba került volna a luxushotelben egyetlen éjszaka.

Nagy Márton befele menet először közölte a 444-gyel, nem tudja, mennyibe kerül a találkozó jelen formájában, a témáiról annyit mondott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt álló feladatokról beszélgetnek.

Később aztán feldúltan kijött a hotelből , azzal, hogy nem szeretnék válaszolni a kérdésére. – Köszönöm szépen, hogy itt voltak, szétverték az NGM-nek a meetingjét – fakadt ki, hozzáfűzve, hogy visszamennek Budapestre. Ezt többször is megismételte, de hogy pontosan miként verte szét a találkozót a 444, amely fel akart tenni néhány kérdést, az nem derült ki. A miniszter azt is közölte, hogy mindenki saját pénzéből fogja kifizetni a büntetést a szállodának a találkozó lemondása miatt.

A lap úgy tudja, az NGM egy alkalmazottja szervezte az eseményt, ő kérte az árajánlatot és külön szobát mindenkinek, a tárcavezetőnek pedig a luxuslakosztályt.