Magyar Péter találkozott Donald Tuskkal, Orbán Anitát Magyarország leendő külügyminisztereként mutatta be

Lengyelország;Donald Tusk;lengyel-magyar barátság;Magyar Péter;Orbán Anita;

2026-02-13 21:34:00 CET

Meg is hívta a lengyel miniszterelnököt Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára.

Baráti hangvételű tárgyalást folytattunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel Münchenben - számolt be Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke csatolt a poszthoz egy rövid videórészletet, ezen a találkozás pillanata látható, amikor Magyar Péter bemutatja Orbán Anitát mint leendő külügyminisztert, és hangsúlyozza, hogy a névazonosság Orbán Viktorral csak véletlen egybeesés. – Engem Donaldnak hívnak – csapta le a magas labdát a lengyel kormányfő, nyilvánvalóan Donald Trump amerikai elnökre célozva.

„Egyetértettünk abban, hogy mind Magyarországnak, mind Lengyelországnak mindent meg kell tennie a mielőbbi orosz-ukrán békekötés elősegítéséért. Megállapodtunk abban, hogy a kormányváltást követően azonnal újraépítjük a magyar-lengyel politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatokat és új lendületet adunk a V4 együttműködésének. Egyetértettünk továbbá abban is, hogy tovább kell erősíteni Európa külső határainak védelmét. Mindketten kiálltunk az európai versenyképesség javítása és a transzatlanti kapcsolatok megerősítése mellett. Lengyelország a korrupció felszámolását követően támogatni fogja a hazánknak járó 8 ezer milliárd forint uniós forrás feloldását. Hangsúlyoztam a lengyel miniszterelnöknek, hogy a TISZA és a magyar társadalom többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását” - részletezte a találkozó tartalmát Magyar Péter. Hozzátette még azt is, hogy találkozó végén meghívta Donald Tuskot az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára Budapestre és megállapodtak abban, hogy a Tisza Párt kormánya beiktatását követően az első külföldi útja Varsóba vezet majd. „Éljen az ezeréves lengyel-magyar barátság!” - zárta posztját.

A találkozóról a lengyel miniszterelnök is posztolt az X-en. „Vannak, akik Varsót akarták Budapestté tenni. Ma Budapest akar olyan lenni, mint Varsó” – fogalmazott.

Mint ismert, mind a Tisza Párt, mind Donald Tusk pártja, a Polgári Platform az Európai Néppárt tagja.