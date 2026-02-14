autóbaleset;Tállai András;

2026-02-14 14:00:00 CET

A fideszes politikus egy lakossági fogadóórára hajtott a szolgálati autójával. Ő maga vezetett, a kolléganőjével könnyebben megsérültek.

Szombat délelőtt Gelej és Mezőcsát között autóbalesetet szenvedett Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, államtitkár, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerület fideszes képviselőjelöltje – számol be a Szol24 portál. E szerint teljes rendőrségi útzár mellett zajlott a helyszínelés.

A hírt később maga a politikus is megerősítette egy Facebook-posztban, Közlése szerint a szolgálati autójával éppen lakossági fogadóórára hajtott az egyik kolléganőjével, amikor baleset érte őket. Az autót ő maga vezette, könnyebb sérüléseket szenvedtek, rajtuk kívül másnak nem esett baja. „Ezúton is szeretném megköszönni a kiérkező szolgálatok precíz, pontos, mindenre kiterjedő munkáját és emberségét! Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam. Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!” – fűzte hozzá a politikus.

A borsodi választási esélyekről ebben az összefoglaló cikkünkben írtunk.