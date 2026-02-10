Választás 2026: Miskolcot vihetik a berobbanó tiszások, a többi borsodi választókerület azonban inkább a Fideszé lesz

voks;

2026-02-10 12:12:00 CET

A hét borsodi választókerületből a két miskolcit megnyerheti a Tisza Párt, míg a Fidesznek magabiztosabban áll a zászló Mezőkövesd és Tiszaújváros térségében. A többi három választókerületben szorosabb küzdelem várható. Sorozatunkban a megyéket, illetve a fővárosi kerületeket mutatjuk be az április 12-ei választásokig. Második rész.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a hét választókerületből háromban új arc indul a Fidesz színiben, ők jellemzően az államigazgatásból érkező káderek. A miskolci 2-es számú választókörzetben Kiss János helyett Hollósy András a város alpolgármestere, Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztosa, az ózdi központú 3-asban Riz Gábor helyett annak korábbi közeli munkatársa, Csuzda Gábor száll ringbe, míg a sátoraljaújhelyi 5-ösben Hörcsik Richárd adja át a jelölti stafétát Bánné Gál Boglárkának a megyei közgyűlés jelenlegi elnöknek. Mindeközben a legerősebb ellenzéki párt a politikában kevésbé járatos szereplőket küld a csatába, akiknek egyelőre az a legnagyobb feladatuk, hogy megismertessék a nevüket, arcukat a választókkal.

- Jó szándékú naivaként robbantak be, viszont elképesztő energiával teszik a dolgukat. Alapvetően talán ez a legfontosabb. Jöhetne a fanyalgás azok részéről, akik régóta a közéletben mozognak, hogy azért a politika egy külön szakma, de egyfajta helyzeti előny lehet, ha valaki az elmúlt húsz évben nem volt érintett abban az iszapbirkózásban, ami a honi viszonyokat jellemzi – mondta lapunknak egy, a megyében élő politikai elemző a borsodi tiszás indulókról. Szavai szerint annyiban mindenképp más lesz ez a választás, mint az eddigiek, hogy sokkal kevésbé fogják számonkérni a „politikai profizmust” a jelöltektől. - Fontosabb lesz, hogy ne abból az „összevissza-korrupcióval, érdekekkel átszőtt masszából jöjjön valaki, hanem tiszta emberként, aki mögött alapvetően van tapasztalat, életút, s emiatt hiteles lehet – fogalmazott.

A borsodi térségben mindenképp figyelemre méltó momentum, hogy a miskolci 1-es számú választókerületben a DK Jakab Péter volt Jobbik-elnökre, a Nép Pártja alapítójára bízta rá magát, míg a másik miskolci körzetben Mokrai Mihály önkormányzati képviselőben, volt alpolgármesterben látja a győzelmi esélyt. Jakab Péter az általunk megkérdezett elemző szerint „nagy túlélő”, másrészt „becsípődött neki” a Csöbör Katalintól elszenvedett legutóbbi 127 szavazatos vereség, s azóta fűti a revans – ezt maga a jelölt is elismerte egy interjúban.

Ebben a választókerületben a Tisza Párt Juhász Roland szálloda-, és vendéglátóipari szakembert indítja, aki szerint Miskolcon elsőként a közbiztonságot kell helyreállítani, de a turizmus újjáépítése is elengedhetetlen. A Mi Hazánk jelöltje Miklós Árpád Ferenc 41 éves gépészmérnök, míg a miskolci 2-es számú körzetben a tőle jóval ismertebb politikus, a párt alelnöke, Pakusza Zoltán képviseli a mozgalmat. A Fidesz itt Hollósy András miskolci alpolgármestert, miniszteri biztost küldi ringbe, míg a Tisza Czipa Andrást, aki jelenleg Brüsszelben, az Európai Parlamentben dolgozik, „de ha a választók úgy döntenek, egy pillanatig sem kérdés számára, hogy mindent feladjon, és itthon dolgozzon tovább hazájáért” – írták róla a párt honlapján. Noha a legutóbbi választáson mindkét körzetben fideszes győzelem született, a Tisza kevésbé ismert jelöltjeit segítheti, hogy Miskolc mindezek ellenére nem tartozik a klasszikusan jobboldali települések közé, így ezt a két helyet be húzhatja az ellenzéki párt.

Más a helyzet az olyan erős jobboldali bástyáknál, mint Mezőkövesd vagy Tokaj térsége, ahol a jelenlegi várakozások szerint nem lesz egyszerű a jól beágyazott fideszes képviselőket legyőzni. A mezőkövesdi központú 7-es számúban eddig kimozdíthatatlannak tűnt Tállai András, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan szereti a focit: régóta a Mezőkövesd Zsóry SE elnöke, s jelentős szerepe van abban, hogy az alföldi mezőváros néhány éve új stadiont kapott. Lassan harminc éve, 1998 óta országgyűlési képviselő, de volt Mezőkövesd polgármestere és a NAV elnöke is. A Tisza Párt sokáig nem nevezte meg itteni jelöltjét, míg végül január végén bejelentette: Csézyt, azaz Csézi Erzsébet mezőkövesdi születésű énekesnőt jelölik. Tállai András türkizkék nyakkendőben, saját videóval ezt így kommentálta: nem igazi matyó az, aki átáll a másik oldalra, majd némi szemrehányással a hangjában idézte fel, hogy annak idején több száz sms-sel támogatták meg az általa következetesen „Böbinek” titulált énekesnő kijutását az Eurovíziós dalfesztiválra, illetve díszvendégként meghívták a mezőkövesdi polgári bálba is. A DK ebben a körzetben ismét Sermer Ádámot, míg a Mi Hazánk Szajlai Jánost veti be.

Erős jelöltnek tartják az államtitkár Koncz Zsófiát a 6-os számú, tiszaújvárosi körzetben: noha maga a város inkább baloldalinak mondható, s évek óta ilyen kötődésű polgármestert is választ – de a térség a hagyományos borvidéki jellegével inkább a kormánypárthoz húz. A Tisza Bihari Zoltán 58 éves ökológust indítja, aki húsz éve Tokajban él, korábban vezette a Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetet, jelenleg pedig hajózási üzletág-vezetőként dolgozik. További ellenfél a DK-s Wiedermann Attila, aki azon túl, hogy egy egyedi szoftverfejlesztéssel foglalkozó vállalkozás ügyvezetője, a csillagászat, a társastánc és a lovaglás szerelmese is, míg a Mi Hazánk Nyitrai Attila vagyonőrben, politológus egyetemi hallgatóban, egy lövészegylet alapítójában látja beteljesedni a jövőt.

– Hiába középkorú, beszédeiben inkább egyfajta nyugdíjas generációt képvisel, kevés szónoki tehetséggel. Ráadásul az előző fideszes képviselő, Hörcsik Richárd református papként egy gondolatot akár nyolcféleképpen meg tudott fogalmazni, mégsem volt unalmas

– így jellemezte a borsodi 5-ös számú választókerület fideszes képviselőjelöltjét Bánné Gál Boglárkát egy, a közélet iránt érdeklődő sárospataki férfi lapunknak. Azt azonban nemcsak ő, de általunk megkérdezett más itteniek is elismerték: a jobboldali jelölt rendkívüli munkabírású, „felszántja a megyét”, mindenhol ott van, még akkor is, ha tíz méter járdát kell csak átadni, s ez hozhat neki szavazatokat a kisebb településekről. Kérdés, hogy azok a belső harcok, amelyek az utóbbi időszakban Sárospatak és Sátoraljaújhely fideszes csoportjai között kialakultak - miután a korábbi sárospataki polgármesterüket Aros Jánost Szamosvölgyi Péter szintén fideszes újhelyi polgármester emberei ütötték ki a székéből -, mennyire szálazzák szét az itteni erőforrásokat. Itt a tiszás jelölt egy sárospataki természetvédelmi szakértő, Lontay László lesz, a DK Hausel Imre nyugdíjas gépészmérnököt, a Mi Hazánk pedig Pasztorniczky István sátoraljaújhelyi villamosmérnököt küldi a pástra.

Az ózdi 3-as számú választókerületben is csere történt a fideszes térfélen: Riz Gábor helyett Csuzda Gábort indítják, aki tavaly az időközben alkotmánybíróvá avanzsáló Hende Csaba országgyűlési képviselői helyét foglalta el. Egy generációval fiatalabb az elődjénél, ám hozzá hasonlóan megbízható káder, aki volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal munkatársa és az edelényi járási hivatal vezetője is. Ellenfelei a tiszás Németh Csilla arlói háziorvos, a DK-s Csák Árpád nyugdíjas határőrtiszt és a mi-hazánkos Varga Balázs mezőgazdasági vállalkozó.

A kazincbarcikai központú 4-es számú választókerületben a Fidesz régi arca, Demeter Zoltán méreti meg magát újra: ő a vegyiparáról híres városban kevésbé népszerű, így inkább a vidéket járja, ott mozgósít. A Tisza itteni arca Hatala-Orosz Csaba tanár lesz, a DK kipróbált korábbi miskolci aktivistáját, Varga Gergőt indítja, míg a Mi Hazánk szintén az egyik szakpolitikusát, a végrehajtási és adósságrendezési ügyekben is jártas, kazincbarcikai születésű Fiszter Zsuzsanna ügyvédet.

Elemzőink szerint a borsodi hét körzetből a két miskolcit megnyerheti a Tisza Párt, amíg a Fidesznek szinte biztosan áll a zászló Mezőkövesd és Tiszaújváros térségében. A többi három választókerületben szorosabb küzdelem várható, de a Fidesz-fölény nagyobb.

Ha ez április 12-ig így marad, akkor 5:2 lesz a kormánypárt javára, de – bár ez elég optimista becslés - akár 5:2 vagy 4:3 arányban eldőlhet a meccs a Tisza javára is. A DK és a Mi Hazánk jelöltjeinek kevés esélye van a győzelemre, szavazatokat viszont „rabolhatnak” egyik vagy másik oldalról, ami akár el is dönthet egy tiszás-fideszes párharcot.