Orbán Viktor a háború kutyájának nevezte a Shellt, kár, hogy Szijjártó Péter öt hónapja még hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá a brit céggel

2026-02-14 13:48:00 CET

A miniszterelnök gyaníthatóan a Shell egykori globális alelnöke, a Tisza Párt egyik gazdasági vezetőjévé avanzsáló Kapitány István miatt vágott oda a brit cégnek.

Mivel a fiatalok megszólítása nem jött össze, Orbán Viktor a 2026. április 12-i választás előtti utolsó évértékelő beszédében az Európai Unió mellett elkezdte támadni a Shellt és az Erste Bankot is mondván, a hálál vámszedőiről, a háború kutyái, amelyeket csak a profit érdekel.

A kirohanás oka nyilvánvalóan az volt, hogy a Fidesz nagy választási ellenfele, a Tisza Párt két vezető gazdaságpolitikusának, Kapitány Istvánnak, illetve Kármán Andrásnak a volt munkahelyéről van szó – Kapitány István a világon a legmagasabbra jutó magyar cégvezető, a Shell alelnöke volt –, azon túl viszont, hogy ezt a részét Karl Marx is írhatta volna, a miniszterelnöki beszédnek volt egy másik nagy szépséghibája is. Ezt a szépséghibát az a földgázvásárlási szerződés jelenti, amelyet öt hónapja, 2025. szeptember 9-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter írt alá a brit céggel. Akkor a tárcavezető áradozott is, hogy ez a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha nem orosz szereplővel kötöttünk, tíz évre szól, a szállítások 2026-ban indulnak, nem mellesleg az egész valódi diverzifikációt jelent, amely nem helyettesíti a már meglévő forrásokat, hanem újakat ad hozzá a már meglévőkhöz. A Shell földgáza Csehországon és Németországon keresztül jön Magyarországra.

Magyarországnak eközben van egy 2036-ig élő földgázvásárlási szerződése az orosz energiaóriással, a Gazprommal évi 4,5 milliárd köbméter földgáz szállítására.

Ami az Erste Bankot illeti, Andreas Treichl akkori elnök-vezérigazgató 2014-ben fakadt ki Orbán Viktorra, amiért az állítása szerint az akkori budapesti vezetés rá akarta venni az osztrák céget a magyarországi leányvállalata eladására. – Már akkor is itt voltunk, amikor Orbán Viktor még nem, és akkor is itt leszünk, amikor ő már nem – jelezte a cégvezető, hogy a nyomásgyakorlás ellenére nem vonul ki Magyarországról.