Mintha visszafelé sült volna el a tavaszi nagytakarítás, valaki elkezdte döngetni Majka Csurran, cseppenjét a Várkert Bazárnál Orbán Viktor évértékelője előtt

Fidesz;Orbán Viktor;évértékelő;Majka; NER;2026;

2026-02-14 15:22:00 CET

Az idén sem tagadta meg magát a Fidesz, Budapest központjában egy teljesen átlagos évértékelőt sikerült olyan biztonsági készültség között tartani, mintha mondjuk XIV. Leó pápa is hivatalos lett volna rá. Menczer Tamással azért lehetett szemezni egy kicsit.

A szép kora tavaszi időben lézengő néhány ellentüntetőre és két tucat újságíróra nagyjából kétszer annyi rendőr és biztonsági őr várt szombat reggel a Várkert Bazár előtt, ahol Orbán Viktor tartotta a 2026. április 12-i parlamenti választás előtti utolsó évértékelő beszédét. A rendszer kiépülését -szó szerint – jelzi, hogy Várkert Bazár beléptető kapuja és az Attila út között utcaszakaszt immáron teljesen kordonsorral zárták el. Néhány éve a sajtót még beengedték az utcába a Várkert Bazár mélygarázsának a bejáratáig. Ez volt az a százméteres szakasz, ahol a Fidesz nem autóval érkező celebjeit, politikusait lehetett faggatni.

Egy ideje azonban már az Apród utcába is begyűrűzött a háborús veszélyérzet, így az első beléptető pontot kihozták az Attila úti zebráig. Innen az utcában párhuzamosan négy sor kordon vezetett a beléptetőkapu fehér sátráig, de most a háztömböt is plusz egy kordonnal vették körül. A Várkert Bazár belső területét ezúttal is lefüggönyözték, közvetlen az épület elé pedig rengeteg busz parkolt, hogy azok is takarják az épületet. A beléptetőkapuig felvezető kordonerdő két szélén tízméterenként álltak rendőrök, csak az egyik, a Duna felé eső oldalon egy ponton negyven rendőrt számoltunk meg, de a Attila úti kereszteződésnél és a Váralja utcánál is jó tucatnyian teljesítettek szolgálatot. Ezen felül ott voltak a Fidesz rendezvények elmaradhatatlan valtonos biztonságijai, illetve kint az utcán is egy fél tucat civil ruhás rendőrt láttunk mozogni a sajtó között.

Vajon miért? – teszem fel a kérdést a Duna-parti ellenzéki no-go zóna és fideszes safe space egyik arra járó kutyasétáltatójának. Az idős hölgy a Orbán-évértékelő legveszélyesebb szereplője: egy tacskót sétáltat, a kutya pedig mindenáron neki akart ugrani az út szélén szedegető galamboknak, a gazdája alig győzi elrángatni a lélekben már vérengző ebet. Egyébként itt lakik, ez már a sokadik ilyen Orbán-évértékelőjük. – Biztosan így kell ezt – jegyzi meg bizonytalanul, de azzal egyetért, hogy a kora tavaszi Döbrentei térnél és környékénél vannak sokkal veszélyesebb helyek is a világon.

A vendégek az Orbán-évértekelő előtt fél órával kezdenek el szivárogni. Ekkor úgy tűnt, a miniszterelnök által 2025. március 15-én meghirdetett tavaszi nagytakarítás mintha visszafelé sült volna el, vendég ugyanis érezhetően sokkal kevesebb van vagy már mindenki autóval érkezik, kihagyva a lehetőséget, hogy az ellenzéki média kamerái előtt hitet tegyen Orbán Viktor mellett. Szinte eltűntek az ilyenkor megszokott kormánypárti propagandisták is, megafonost éppenséggel egy szálat sem láttunk, de a fideszes celebek sem ugyanazok, mint régen, az eddig Bencsik Andráshoz, Nagy Feróhoz, Pataky Attilához szokott közönség most Curtisszel, a pár éve még ellenzékiből lett buddhista-orbánista rapper Dopemannel, vagy migránskampányok és a homogén nemzetről szóló orbáni eszmefuttatásokhoz képest merész, a szeme alá tetovált arab szóval – taab, ami amúgy kimerültséget, fáradtságot jelent - érkező kuvaiti-amerikai Jaberrel kell beérnie. Az érkezők között olyan sok az új arc, hogy az újságírók között a leggyakoribb kérdés: – Te. ez kicsoda?

A Fideszt leginkább Menczer Tamás kommunikációs igazgató,képviselte, az az Attila út felől érkezik, pontosan tudva, hogy így az újságírók már messziről látják. Mivel a közlekedési lámpa egy jó darabig pirosat jelez, Menczer Tamás vagy két percen át némán farkasszemet néz a zebra túloldalán rá váró sajtóval. Egy idő után az helyzet kezd annyira komikussá válni, hogy többen is arra biztatják a politikust, valamivel tegye majd emlékezetessé a Nagy Zebraátkelést, mondjuk azzal, hogy tánclépésekben megy át az Attila úton. - Én csak a feleségemmel táncolok – használja ki a ziccert Menczer, aki átérve hibátlanul felmondja a lecklt arról, hogy Magyar Péter „lebukott” egy drogos házibulin.

Úgy tizenegy óra táján érkezik Orbán Viktor konvoja amit a néhány ellentüntető szórványos mocskosfideszezéssel fogad.

Az utolsó autóval egy megtermett fiatalember érkezik, őt is mocskosfideszezéssel fogadják az ellentüntetők. - Én a cukrászdába jöttem – mosolyog a fiatalember, aki alighanem készült az alkalomra. Amikor átengedik a ordonon, hirtelen felhangosítja az autóban Majka Csurran, cseppen című dalát, amelytől el is kezd visszhangozni a fideszes safe space.