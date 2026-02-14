Akciósan megvásárolható a Novák Katalin által felújított volt államfői rezidencia

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;rezidencia;ingatlanértékesítés;Novák Katalin;akciós ár;

Az épületegyüttes jelenleg üres, Sulyok Tamás nem ott lakik.

Jelentős árcsökkentéssel ismét értékesíteni kívánja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a közelmúltban felújított, a köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparkot - írja az állami tulajdonú cég honlapjára hivatkozva az MFor.

Januárban az eladás sikertelen volt, a 28,3 milliárd forintért nem akadt vevő az ingatlanra.

Az újabb értékesítési eljárás 25,5 milliárd forintos induló összeggel kezdődik, a pályázóknak február 19-ig a vételár egynegyedét, több mint 6 milliárd forintot kell befizetniük. Az ajánlattételre két nap áll rendelkezésre, február 23. és február 25. között lehet licitálni. A 13 hektáros terület Budapesten, a Béla király útján található, és az elmúlt 60 évben a politikai elit elzárt, őrzött lakóhelyeként szolgált. Korábban az MSZMP vezetői éltek itt, a rendszerváltás után pedig állam- és kormányfők, valamint házelnökök használták rezidenciaként. 2024. augusztusig Novák Katalin is az itt kialakított elnöki rezidenciában lakott. Az épületet korábban csaknem 280 millió forintból korszerűsítették, mielőtt a korábbi fideszes politikus beköltözött a családjával.

A köztársasági elnöki palota jelenleg üres, ugyanakkor a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan biztosítja az objektum védelmét. Sulyok Tamás államfő a Művész úton található egykori kormányvendégházban, a Karády-villában él.

A jövőbeni beépítések során tekintettel kell lenni arra, hogy az Ibolya-forrás, valamint a Béla király kútja védőterületének egy része átnyúlik a telekre, ezért ezen a részen a talaj megbontása kizárólag indokolt esetben és legfeljebb egy méteres mélységig engedélyezhető.

A Telex a témában korábban Novák Kingatlanpiaci forrásokat is megkérdezett, akik úgy vélték, hogy egy ilyen nagyságrendű beruházás előkészítése legalább 1,5-2 hónapot igényelne. Az MNV által szervezett más liciteknél az érdeklődők esetenként akár két hónapos felkészülési időt is kapnak. A hegyvidéki önkormányzatnál szintén jellemző, hogy a licitre jelentkezők számára átlagosan több mint egy hónapot biztosítanak a felkészülésre.